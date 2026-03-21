Заминувањето на легендата: Чак Норис сам на себе ќе си чита говор

Веста дека Чак Норис почина ги изненади многумина низ целиот свет. Сепак, она што го прави бесмртен не се само неговите филмови и серии, туку и безбројните легендарни шеги што циркулираат со години и насмеаваат милиони луѓе.

Речиси и да нема човек кој не слушнал за легендарниот Чак Норис , или барем една шега за него.

Неговото име одамна ги надмина филмовите и сериите и стана синоним за непобедливост, сила и, секако, безвременски интернет хумор.

Генерации пораснале со легендарни факти за него, кои нè насмеале одново и одново.

Од Чак Норис кој ја турка Земјата наместо да прави склекови, до броењето до бесконечност двапати, овие шеги станаа дел од поп-културата што сè уште се прераскажува денес.

Интернетот повторно е преплавен со своите најсилни „факти“, оние што ја замаглуваат границата помеѓу реалноста и митот:

Чак Норис ќе го прочита својот говор.

Чак Норис не прави склекови. Тој ја турка Земјата подалеку од себе.

Кога Чак Норис ќе влезе во вода, тој не се намокри, водата станува Чак Норис.

Смртта еднаш дојде за Чак Норис. Сега тој работи за него.

Кога Чак Норис се гледа во огледало, огледалото гледа настрана

Не постои теорија за еволуција, само список на суштества на кои Чак Норис им дозволил да живеат.

Овие шеги се дел од секојдневниот живот на интернет со години и покажаа колку неговиот лик прераснал во симбол на неуништливост и апсолутна сила, со добра доза на хумор.

