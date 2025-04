Запалено возило во близина на Клиничкиот центар

0 SHARES Сподели Твитни

Утрово на улицата „Владимир Назор“ во близина на Гинеколошката клиника во Скопје, изби пожар во автомобил кој набргу беше изгаснат од страна на противпожарните тимови. Според информациите од Звонко Томевски, кој раководи со Противпожарната бригада на Град Скопје, на местото на настанот немаше повредени, но причинета е материјална штета. Пожарот беше пријавен во 09:55 часот, а на терен излегоа едно противпожарно возило и четири пожарникари за справување со ситуацијата.

