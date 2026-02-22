Запален џип во Струмица, наводно му припаѓал на поранешен инспектор во МВР

Џип „ренџ ровер“ бил запален вчеравечер во Струмица, кој според неофицијални информации во јавноста му припаѓал на поранешен инспектор во МВР, пренесува порталот „Скопје 1“.

Надлежните служби извршиле увид на местото на настанот. Засега не се соопштуваат официјални детали за причините, но според информациите што циркулираат во јавноста, постојат сомневања дека пожарот бил подметнат.

Според првичните информации, пожарот избувнал во вечерните часови, по што винтервенирале пожарникарите, а од пожарот е целосно изгорен предниот дел на автомобилот.

Истрагата е во тек, а од МВР се уште нема детали за случајот.