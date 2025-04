Започнаа пробите за претставата „Ангели во Америка“ (дел I) во МНТ

0 SHARES Сподели Твитни

Во Македонскиот народен театар се одвиваат интензивни подготовки за претставата „Ангели во Америка“ (прв дел) од Тони Кушнер. Режисерот, преведувач и кореограф на претставата е Филип Петковски, додека продукцијата е под раководство на Петар Антевски. Сценографијата е дизајнирана од Мартин Манев, а Антонија Гугинска-Јорданоска е задолжена за костимите. Асистент на режисерот е Антонија Белазелковска. Овој театарски проект се реализира како соработка меѓу Македонскиот народен театар и Здружението за афирмација на театарската уметност „Пресврт“ – Скопје. Плановите предвидуваат подготовките да траат во април и мај 2025 година, со премиера на самиот крај од мај. Глумечкиот состав вклучува имиња како Јордан Симонов, Тања Кочовска, Наталија Теодосиева, Дамјан Цветановски, Стефан Спасов, Александар Стоименовски, Илин Јовановски и Нела Павловска. „Ангели во Америка“ е односно значајно дело во американската драматургија, кое раскажува за комплексноста на животот, политиката и идентитетот во САД за време на 1980-тите, период обележан со кризата на СИДА и политичката конзервативност. Преводот и адаптацијата во македонски контекст настојуваат да обезбедат современо и актуелно толкување на ова моќно дело. Преку оваа продукција, МНТ и „Пресврт“ ја продолжуваат својата посветеност на донесувањето релевантни и уметнички моќни проекти на македонската театарска сцена.

