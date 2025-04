Започнаа пробите за „Чорбаџи Теодос“ во Битолскиот театар

0 SHARES Сподели Твитни

Народниот театар во Битола ги започна подготовките за новата изведба на славната битова драма „Чорбаџи Теодос“ од Васил Иљоски, под режисерската палка на Дамјан Димовски. Ова дело, напишано во 1937 година, се смета за едно од врвните достигнувања во македонската драматургија, претставувајќи комедија на интрига инспирирана од приказната за присилниот чин на кумство. Дејствието го води гледачот во Скопје, во време на Османлиската империја, и е поделено на три чина со четири етапи на развој. Драмата испраќа порака дека животот секогаш наоѓа начин да ни ги покаже нашите неправди и да нè врати на исправниот пат. Во претставата настапуваат актери како Живко Борисовски, Марија Стефановска, Елена Моше, Никола Стефанов, Александар Димитровски, Сандра Грибовска – Илиевска, Никола Пројчевски, Александар Копања, Петар Спировски и Марија Цветановска. Премиерата е закажана за 26 мај.

Во изминатиот период, Битолскиот театар беше домаќин на промоцијата на монографијата „80 години Народен театар Битола“ од д-р Иван Додовски, која брои 310 страници и е испечатена од Графопром Битола. Исто така, беше одржана премиерата на „Жиголо“, првата изведба на македонскиот текст од Игор Кузмановски, под режија на Благој Мицевски. Оваа сезона, НТБ планира да прикаже вкупно десет премиери, од кои три се првично изведени, една е детска претстава, а две се дел од образовни програми за основни и средни училишта. Популарноста на театарот рапидно расте, така што во изминатиот период нема претстава со празни седишта. Во завршна фаза е и опремувањето на новата просторија за архивот на НТБ, дизајнирана според стандардите на Државниот архив на Република Македонија. Оваа архива, покрај документи од работата на НТБ, ќе содржи и дигитализирани драмски текстови, некои стари преку шест децении. Со дигитализирањето, ќе се создаде богата збирка на литература, која наскоро ќе биде достапна за јавноста преку електронската библиотека на НТБ.

