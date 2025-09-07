Започнаа собирите на СНС „Граѓани против блокади“ низ Србија

Денеска започнаа собирите „Граѓани против блокади“ на десетици локации низ Србија, на кои присуствуваа и претседателот Александар Вучиќ, претседателката на парламентот Ана Брнабиќ и премиерот Ѓуро Мацут.

Вучиќ се приклучи на маршот на поддржувачите на СНС во Борча, додека Брнабиќ исто така беше присутна на собирот таму. Во Лештан, Мацут предводеше колоната со транспарент, додека учесниците носеа српски знамиња, балони и транспаренти со пораки како „Нема да ја дадеме Србија“, „Граѓани против блокади“ и „Сакам да учам“.

Собирите се одржуваат на повеќе од 120 локации низ земјата, вклучувајќи Чуприја, Шабац, Уб, Аранѓеловац, Топола и неколку локации во Белград. Слоганот на маршовите е „Србија ве повикува“.

Ова се третите по ред собири од ваков тип организирани од CZDS, а минатонеделните собири на 31 август се одржаа на 95 места со над 100.000 учесници, според изјавата на директорот на полицијата, Драган Васиљевиќ.