Започна претресот на ранчот на Епстин во Ново Мексико по новите морничави откритија

Државните истражители во американската држава Ново Мексико започнаа со претрес на поранешниот ранч на финансиерот и осуден сексуален престапник Џефри Епстин, познат како ранчот Зоро, по новите откритија во претходно запечатени документи на ФБИ.

Канцеларијата на државниот обвинител Раул Торез соопшти дека претресот е започнат во соработка со сегашните сопственици на имотот. Во операцијата учествуваат Министерството за правда на Ново Мексико, државната полиција и Канцеларијата на шерифот на округот Сандовал, која го контролира ранчот.

Истрагата за имотот беше повторно отворена во февруари, а одлуката беше донесена откако беа објавени нови документи од таканаречените „досиеја Епстин“. Обвинителите велат дека откритијата во претходно тајните досиеја на ФБИ се причина повторно да се испита што се случило на ранчот пред смртта на Епштајн во 2019 година.

Првичната истрага во Ново Мексико беше затворена во 2019 година на барање на федералните обвинители во Њујорк, но властите сега веруваат дека новите наоди бараат понатамошно испитување. Постојат сомневања дека имотот можеби бил користен за сексуална злоупотреба и трговија со млади жени, а има дури и извештаи за закопани тела.

Епстин го купил големиот имот во 1993 година од поранешниот гувернер на демократите, Брус Кинг. Ранчот се наоѓа во Стенли, околу 30 милји јужно од Санта Фе. Подоцна на имотот биле изградени луксузна вила на врвот на ридот и приватна писта за слетување.

Имотот бил продаден во 2023 година од имотот на Епстин, а парите биле искористени за исплата на доверителите. Новите сопственици се членови на семејството на Дон Хафинс, републикански политичар од Тексас, кој неодамна ја доби номинацијата на партијата за државен контролор.

Министерството за правда на Ново Мексико им се заблагодари на сегашните сопственици за нивната соработка и рече дека јавноста ќе биде информирана за истрагата, нагласувајќи дека властите ќе им обезбедат поддршка на жртвите и ќе ги следат сите траги.

Во исто време, пратениците на Ново Мексико формираа посебна комисија за истрага на минатите активности на имотот.

Џефри Епстин изврши самоубиство во затвор во Менхетен во 2019 година, додека чекаше судење по обвинението за сексуална злоупотреба и трговија со десетици малолетни девојчиња. Иако никогаш не беше формално обвинет во Ново Мексико, канцеларијата на државниот обвинител потврди во 2019 година дека разговарала со потенцијални жртви кои престојувале на неговиот ранч.