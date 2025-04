0 SHARES Сподели Твитни

Скопје, 15 април 2025 г. – Samsung Electronics со задоволство го претставува својот најнов сет на паметни уреди за домаќинствата, дизајнирани да внесат комфор, продуктивност и новитети во секојдневното живеење. Потврдувајќи ја визијата „Екрани насекаде“, на чело на оваа линија стои Family Hub фрижидерот со големина од 21.5 инчи, кој комбинира технологија со практичност. Овој производ не само што обезбедува ефикасно ладење и складирање на продуктите, туку овозможува и менаџирање на домот, комуникација со семејството и забава – сето тоа директно од фрижидерот.

Следен во понудата е Bespoke AI серијата на машини за перење – опфаќајќи Комбо, како и индивидуални машини за перење и сушење. Опремени со 7-инчен AI Home екран, тие носат напредна вештачка интелигенција за олеснување на домаќински задачи. Овие машини се карактеризираат со интелигентно распознавање на тежината на облеката, оптимално користење на енергија и интерфејс што се адаптира на личните навики на корисникот.

Последниот член на оваа линија е Bespoke AI Jet Ultra – најсилната безжична stick правосмукалка. Со извонредно висока моќност на вшмукување, високотехнолошки систем за филтрирање и стилски дизајн, таа обезбедува перфектно чистење, совршено за модерниот дом. Овие иновативни уреди веќе се достапни за купување кај избрани малопродажни партнери во Македонија и преку интернет. За подетални информации за цени и достапност, посетете ја веб страницата на Samsung или овластените продажни места и обновете го вашиот дом уште денес.

The post Започнувањето на продажбата на нова линија апарати за домаќинство од Samsung за паметно живеење до 2025 година. appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: