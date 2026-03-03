Започнува нова астролошка година. Еве како влегувањето на Сонцето во Овен ќе ја промени енергијата

0 SHARES Сподели Твитни

Сo влегувањето на Сонцето во знакот на Овен на 20 март, започнува астролошката нова година. Овој момент означува нов циклус и симболичен почеток на ново поглавје во кое енергијата се движи, забрзува и станува порешителна. По интроспективниот период на Риби, доаѓа време на акција, храброст и јасна насока кон целите.

Овенот е првиот знак во Зодијакот и носи силна енергија на иницијатива. Кога Сонцето се движи во овој огнен знак, многумина чувствуваат наплив на мотивација и желба конечно да го спроведат во акција она што го планирале долго време. Тоа е енергијата на почетоците, првите одлуки и првите чекори. Сомнежите се намалуваат, а потребата за дејствување станува посилна.

Енергија што бара акција

Влегувањето на Сонцето во Овен носи подинамична атмосфера. Одлуките се донесуваат полесно, реакциите се побрзи, а за последиците помалку се размислува. Овој период е поволен за започнување нови проекти, започнување обука, донесување важни деловни одлуки и смели животни промени. Оние кои се чувствувале стагнирајќи сега добиваат шанса да забрзаат.

Сепак, енергијата на Овен носи и импулсивност. Брзите реакции можат да доведат до непотребен конфликт, особено ако некој реагира од его или желба да се докаже себеси. Клучот е да се најде рамнотежа помеѓу храброста и внимателноста.

Нови почетоци во љубовта и врските

Во љубовта, постои поголема отвореност и директност. Луѓето ги изразуваат своите желби појасно и се помалку склони да чекаат. За слободните, ова може да значи неочекувани средби и брзи почетоци, додека во врските, има потреба од освежување и нова енергија. Овенот бара страст, искреност и динамичност.

Бизнис моментум и лична иницијатива

Во бизнисот, ова е време кога независноста се цени. Преземањето одговорност и покажувањето иницијатива можат да донесат напредок. Оние кои се осмелуваат да се истакнат и да застанат зад своите идеи би можеле да доживеат позитивен развој. Сепак, важно е да се избегне непотребна конкуренција и докажување по секоја цена.

Време за храброст

Астролошката Нова Година носи порака за движење. Тоа е време да поставиме нови цели и да одлучиме во која насока сакаме да одиме. Енергијата на Овенот нè охрабрува да излеземе од нашата зона на удобност и да престанеме да одложуваме.

Влегувањето на Сонцето во Овен нè потсетува дека секоја промена започнува со еден чекор. Оние кои се подготвени да преземат иницијатива и да дејствуваат со самодоверба, би можеле токму сега да го започнат најважното поглавје од годината.

The post Започнува нова астролошка година. Еве како влегувањето на Сонцето во Овен ќе ја промени енергијата appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: