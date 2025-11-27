Заради петтата сезона на „Stranger Things“ Нетфликс накратко паднал: Првите впечатоци на критичарите варираат

0 SHARES Сподели Твитни

Првата половина од долгоочекуваната последна сезона на „Stranger Things“ ги воодушеви гледачите, при што многу критичари ѝ дадоа одлични критики на хит серијата „Netflix“, додека други рекоа дека нејзиниот врв поминал.

„Netflix“ накратко престана да се емитува кога четири нови епизоди беа објавени во среда во САД и рано во четврток во Велика Британија. Стриминг услугата за „Variety“ изјави дека нормалната услуга продолжила во рок од пет минути.

Додека гледачите го споделија своето возбудување на социјалните медиуми, критичарите беа поделени.

Првите четири епизоди од петтата сезона се „богато забавни со вистинска опасност и многу емоции“, напиша Ед Потон во рецензија со четири ѕвездички во „Times“.

Џек Сил од „Guardian“ исто така ѝ даде четири ѕвездички, велејќи дека „оваа раскошна последна сезона ќе ве натера да станете од вашиот стол и да врескате од радост“.

The release of the first volume of episodes for Stranger Things Season 5 sparked such interest that it briefly crashed Netflix. https://t.co/YnuJTSAzfI pic.twitter.com/UKvwSMIBOq— IGN (@IGN) November 27, 2025

Сепак, не беа сите толку ентузијастични. Серијата „осцилираше помеѓу возбудлива и досадна“, според Кели Лолер од „USA Today“, додека Софи Гилберт од „The Atlantic“ го опиша поголемиот дел од неа како „во голема мера безрадосна и мрачна“.

Марко Вито од ComicBook.com изјави: „Шоуто постојано паѓа во истите стапици што беа постојано критикувани во претходните епизоди“, Чејс Хачинсон од The ​​Seattle Times понатаму изјави: „Како и растечкиот број неодамнешни стриминг серии, се чувствува како да е напишано за публика која само половично обрнува внимание и на крајот ги казнува оние што ја следат секоја вкочанета реплика“.

Енџи Хан од The ​​Hollywood Reporter рече: „Време е да им дозволиме на овие тинејџери да го прават она што треба да го прават тинејџерите: да пораснат и да продолжат со остатокот од својот живот“, додека Алисон Херман од Variety изјави: „Со одбивањето да ги збогати своите ликови како што стареат, „Stranger Things“ е заробен во состојба на запрен развој. Кога ќе станете поголеми без подлабоко нуркање, на крајот се истегнувате себеси“.

Бен Траверс од IndieWire рече дека петтата сезона „ве остава да сакате помалку“, додека Мајкл Волш од Nerdist се согласи дека помалку можеше да биде повеќе.

Три дополнителни епизоди се закажани да се емитуваат за Божиќ, а финалето е закажано за Нова Година.

Додека диво популарната научно-фантастична серија се приближува кон својот врв, крајот можеби е близу за храбрите жители на Хокинс, Индијана, бидејќи се наѕира пресметка помеѓу (сега возрасните) тинејџерски херои и злобната Векна.

