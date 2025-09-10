Заразниот хит што веројатно сте го слушнале е прогласен за најдобра песна за 2025 година

Заразниот хит што веројатно сте го слушнале неодамна ја освои наградата за Песна на годината на доделувањето на MTV Video Music Awards пред неколку дена. Секако, тоа е „APT.“, која има речиси две милијарди прегледи само на YouTube.
Песната е дует помеѓу Бруно Марс и Роуз, корејска пејачка и член на групата Blackpink. Заедно со наградата за најдобро видео, наградата за Песна на годината е една од двете најпрестижни награди на настанот.
Роуз ја прифати наградата сама синоќа, бидејќи Бруно Марс не беше присутен на настанот. Во трогателен говор, таа ја посвети наградата на 16-годишната верзија од себе, нагласувајќи ја важноста на прифаќањето и напорната работа.
Ова ја направи Роуз првиот соло K-pop уметник кој ја доби наградата за Песна на годината на VMA.
Патем, самата песна „APT.“ беше номинирана во осум важни категории, вклучувајќи „Видео на годината“, „Најдобра соработка“, „Најдобра поп изведба“ и „Најдобри визуелни ефекти“.
Во истата категорија за песна на годината, „APT.“ таа победи меѓу многу силни номинации:
Alex Warren – “Ordinary”
Billie Eilish – “Birds of a Feather”
Doechii – “Anxiety”
Ed Sheeran – “Sapphire”
Gracie Abrams – “I Love You, I’m Sorry”
Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”
Lorde – “What Was That”
Tate McRae – “Sports Car”
The Weeknd & Playboi Carti – “Timeless
Покрај признанието на VMA, песната „APT." освои и бројни други важни награди. Имено, таа освои неколку први места на јужнокорејските телевизиски музички програми, како и награди: наградата Global Sensation на MAMA Awards 2024, наградата за песна на годината на Asian Artist Awards и Asian Pop Music Awards и наградата за песна на годината по број на преслушувања на Japan Gold Disc Awards.