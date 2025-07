Застрашувачка анализа на ОН: Десет деца во Газа губат делови од телото секој ден

Анализата на Канцеларијата на Обединетите нации за окупираните палестински територии покажа дека повеќе нема безбеден простор во Газа.Во извештајот се наведува дека повредени се 134.105 лица, вклучувајќи над 40.500 деца.„Се проценува дека 25 проценти од луѓето имаат нови инвалидитети кои бараат акутна и континуирана рехабилитација. Се верува дека над 35.000 луѓе имаат значително губење на слухот од експлозиите. Десет деца дневно губат една или двете нозе. Со брзото зголемување на потребите, службите за одговор продолжуваат да бидат нападнати и попречени. Болниците, амбулантните возила и медицинскиот и хуманитарниот персонал се систематски целни, при што над 1.580 здравствени работници и 467 хуманитарни работници се убиени“, се вели во извештајот.

In Gaza, 134,105 people including over 40,500 children have new war-related injuries. 25% are estimated to have new disabilities requiring acute and ongoing rehabilitation. 35,000+ people are believed to have significant hearing damage due to explosions.https://t.co/DQtaDRn1WF

— UN Human Rights Palestine (@OHCHR_Palestine) July 15, 2025