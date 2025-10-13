Застрашувачки говор на Нетанјаху: Постигнавме победи што го шокираа светот, воената кампања не е завршена

0 SHARES Сподели Твитни

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху одржа говор пред ослободувањето на заложниците што ги држеше Хамас, при што изјави дека постигнале победи што го шокираа целиот свет, но и дека воената кампања сè уште не е завршена.Како што рече Нетанјаху, ноќта пред ослободувањето на заложниците е „вечер на солзи и вечер на среќа“.„Тоа е историски настан за кој некои не веруваа дека некогаш ќе се случи. Знам дека има многу дебати меѓу нас, но на овој ден, и се надевам дека во периодот што е речиси пред нас, имаме секоја причина да ги оставиме настрана, бидејќи со нашата заедничка сила постигнавме спектакуларни победи – победи што го воодушевија целиот свет. Воената кампања не е завршена“, рече тој.Тој додаде дека Израел сè уште се соочува со големи безбедносни предизвици.„Некои од нашите непријатели се обидуваат да се опорават за повторно да нè нападнат. Ние сме на врвот на ова. Исто така, постојат големи можности како резултат на победите. Работејќи заедно, ќе ги надминеме предизвиците и ќе ги искористиме можностите“, изјави тој.Нетанјаху потсети на ветувањата што ги даде кога ги посети семејствата на заложниците и им се заблагодари на војниците на Израелските одбранбени сили (ИДФ) и на семејствата на загинатите.„Утрешниот ден го означува почетокот на ново патување. Патување на градење, патување на лекување и, се надевам, патување на единство“, заклучи тој.

Пронајдете не на следниве мрежи: