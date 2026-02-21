0 SHARES Сподели Твитни

Камион што превезувал течен гас експлодирал на автопат во Сантијаго, Чиле.

Овој трагичен инцидент резултираше со четири смртни случаи и 17 повредени лица. Возачот на возилото, кој наводно ја изгубил контролата пред несреќата, е идентификуван како една од жртвите.

Силната експлозија создала огромен облак од чад, а ударот бил почувствуван во радиус од 150 до 200 метри, при што биле оштетени најмалку 50 возила.

Обвинителството започна истрага за експлозијата, додека компанијата Гаско, која беше сопственик на камионот, сè уште не одговори на барањата за коментар.

The post Застрашувачко видео од Чиле: Камион со течен гас експлодираше, предизвикувајќи штета во радиус до 200 метри appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: