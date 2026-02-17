Застрелал педофил, па завршил во затвор – шампионот на UFC е повторно на слобода ВИДЕО

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешниот шампион во тешка категорија на UFC, Кејн Веласкез, се враќа на слобода.

Се сеќавате ли на поранешниот борец на UFC, Кејн Веласкез, кој беше обвинет за обид за убиство откако се обиде да се одмазди на дете кое беше сексуално нападнато од наставник?

Веласкез физички го нападнал педофилот, го бркал со автомобил и пукал со пиштол, па бил уапсен и суден за обид за убиство.

Во тоа време, пишувавме за неговото појавување во еден подкаст каде што детално ја објасни својата перспектива за сè и искрено рече колку му е жал што го зел законот во свои раце .

Тој беше осуден на пет години затвор, но отслужи 11 месеци и имаше постојана јавна поддршка, при што голем број луѓе велеа дека не е виновен и дека треба да биде ослободен.

Тој е во притвор од 2022 година, малку беше затворен, малку надвор, а бидејќи беше осуден на пет години затвор, отслужи 11 месеци и беше ослободен поради добро однесување.

View this post on Instagram A post shared by 𝑴𝑨𝑹𝑰𝑨𝑪𝑯𝑰 𝑱𝑨𝑳𝑰𝑺𝑪𝑰𝑬𝑵𝑺𝑬 (@mariachi_jalisciense1)

My dog back home!!!!!!! Welcome home champ!!!! https://t.co/xMPKJiBUfo— Daniel Cormier (@dc_mma) February 15, 2026

Кејн Веласкез е, би рекле многумина, најдобриот борец во тешка категорија на UFC на сите времиња, со резултат од 14 победи и 3 порази, а во елитната ММА организација дојде како поранешен шампион во борење на NCAA и носител на кафеав појас во бразилско џиу-џицу.

Тој беше шампион во тешка категорија на UFC во „сурово“ натпреварување кога му го одзеде појасот на Брок Леснар и го загуби од Фабрицио Вердум.

Тој исто така учествуваше во WWE каде што беше голема ѕвезда.

