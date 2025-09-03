Затворениците работеле во неговите фабрики и се дружеле со Хитлер: Тој го создал иконскиот тенк, а денес неговото име е синоним за луксуз (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Роден на 3 септември 1875 година, Фердинанд Порше е запаметен како визионер на автомобилскиот свет и создавач на легендарниот бренд Порше. Сепак, зад блескавата репутација и луксузните тркачки автомобили се крие сенката на соработката со Адолф Хитлер и нацистичкиот режим.Под водство на Хитлер, фабриките на Порше станаа места на воено производство , трансформирани во мотори на уништување што ги разгореа пламените на Втората светска војна. И додека компанијата помина децении инвестирајќи милиони во брендирање и создавање престижен имиџ , таа посвети многу помалку напор на признавање на својата темна историја и врски со нацизмот.Почетокот на империјата во време на кризаВо 1931 година, Порше основал компанија во Штутгарт која ќе стане едно од највлијателните имиња во автомобилската индустрија. За време на Големата депресија, овој перфекционист и човек со жесток темперамент собрал тим од искусни инженери и тргнал по пат што ќе го однесе до самиот врв.Во исто време, Хитлер ја консолидирал својата моќ во Германија, а Фердинанд Порше ја одбил понудата да го води производството на воени возила во Сталиновиот Советски Сојуз . Наместо тоа, тој избрал соработка со Хитлер што ќе ја одреди иднината на неговиот бренд.Фолксваген и соработката со ХитлерХитлер имал јасна визија – сакал „народен автомобил“ кој ќе биде брз, практичен и достапен за сите, по цена помала од 1.000 рајхсмарки. Фердинанд Порше бил задолжен да го претвори тој сон во реалност.„Овој автомобил е направен за масите. Неговата намена е да ги задоволи потребите на луѓето и да им донесе радост“, изјавил Хитлер на нацистички митинг во 1938 година.Порше градел прототипови уште во 1935 година, а во 1937 година самиот се приклучил на Национал-социјалистичката партија. До 1942 година, тој дизајнирал и тенкови вклучувајќи го и познатиот Тигар (П).Семејни врски со нацизмотСинот на Фердинанд Порше, Ферди Порше, доброволно се приклучи на СС и подоцна ја наследи компанијата, водејќи ја кон глобален успех.Други автомобилски династии имале слични врски – Херберт Квант, клучна фигура во подемот на БМВ, бил член на нацистичката партија. Фридрих Флик, кој го контролирал Дајмлер-Бенц, исто така соработувал со режимот , но бил ослободен на Нирнбершките судења.Принудна работа во фабриките на ПоршеОсобено темно поглавје во историјата на Порше е поврзано со принудната работа. За време на војната, илјадници полски, италијански, француски, холандски, па дури и руски жени биле принудени да работат во неговите фабрики.Јан Каролчак, поранешен принуден работник од Полска, во интервју за „Шпигел Интернешнл“ изјави дека работеле во ужасни услови и морале да носат значка „П“ – не во име на Порше, туку како знак на стигма затоа што биле Полјаци.Еден од нив, Џакомо Белери од Италија, завршил во фабриката на Порше во 1944 година по неуспешна воена кампања. Нивните сведоштва оставиле траен белег на темната страна од подемот на Порше.Од 1934 до 1944 година, профитот на компанијата се зголемил од само 3.000 на повеќе од 2 милиони рајхсмарки , токму благодарение на воената индустрија и принудната работа.Повоениот период и контроверзиитеПо војната, Фердинанд Порше беше обвинет за воени злосторства и помина една година во затвор. Почина во 1951 година, а компанијата ја продолжи неговиот син, кој го прошири брендот и ја трансформираше во симбол на луксуз и тркачки престиж.Сепак, децении подоцна, истражувањата финансирани од самата компанија честопати намерно ги изоставуваа фактите за воено профитирање и соработка со нацистите. Историчар кој работел за Порше призна дека станува збор за „профит од аријанизација“ – средства стекнати благодарение на нацистичките политики.Наследство на сенкитеДенес, 82 години подоцна, Порше е глобален симбол на моќ и луксуз, но во исто време носи неизбришлива дамка од своето минато. Зад совршениот имиџ и гламурот се крие вистината за воените злосторства, принудната работа и длабоките врски со нацистичкиот режим.

