Целта на неодамна објавената статија во „Фајненшл тајмс“ за средбата меѓу рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров и американскиот државен секретар Марко Рубио на маргините на Генералното собрание на ОН во септември беше да се наруши процесот на преговори, изјави Марија Захарова, портпаролка на Министерството за надворешни работи на Русија, за радио Спутник.

„Оваа статија во „Фајненшл тајмс“ беше напишана со совршена прецизност.

Беше прилагодена на задачата што ја поставија.

А кои се тие? Британците, се разбира. И не британските новинари како такви, туку, се разбира, оние што стојат зад и над нив. И зошто?

Затоа што, според нив, мора да се направи сè за да се наруши процесот на преговори“, објасни таа.

Британците, потсети Захарова, ги нарушија и преговорите за 2022 година.

„Во тоа време, тие дејствуваа директно, бидејќи сè беше конечно, договорите веќе беа договорени. Ова не беа само нацрти, тие мораа да се финализираат и да се спроведат во пракса“, забележа Захарова.

Додаде дека тогашниот поранешен британски премиер Борис Џонсон отишол во Киев, каде што потоа, користејќи ги своите ресурси и на свое ниво, соработувал со Владимир Зеленски и неговиот тим.

Според неа, тие ги прекинале преговорите.

Зеленски дал наредба, односно му било наредено, а потоа ја делегирал понатаму – дека треба да се повлече од преговарачкиот процес, нагласи Захарова.

„А сега мораа да направат сè за да го расипат, некако да го спречат, да направат нешто – што било, сè – само за да ги спречат преговорите и, така да се каже, постигнувањето на некаков вид преговарачки моментум“, заклучи таа.

Претходно, „Фајненшл тајмс“ објави дека рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров и американскиот државен секретар Марко Рубио би можеле да се сретнат на 30 октомври во Будимпешта.

Захарова еднаш апелираше да не се учествува во медиумскиот циркус и додаде дека Министерството ќе ја информира јавноста за состанокот штом ќе има конкретни информации.