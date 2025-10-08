0 SHARES Сподели Твитни

Портпаролката на Министерството за надворешни работи на Русија, Марија Захарова, го нападна претседателот на Франција, Емануел Макрон, и рече дека треба да се фокусира на внатрешните проблеми на земјата.Меѓу другото, Захарова рече дека Макрон треба да се плаши од својот народ.„Макрон треба да се плаши од сопствениот народ, на кого буквално му се потсмева, а не од таканаречената руска флота во сенка“, рече таа.Според Марија Захарова, француските власти се обидуваат да ја обвинат Русија за сите нивни внатрешни проблеми.„Во текот на изминатите неколку дена, француските власти ја развиваа ситуацијата во врска со бродот, кој беше задржан од сосема нејасни причини и под сосема нејасен изговор. Тие дури и не можеа да формулираат изговор – наводно екипажот покажал некаков вид непослушност. Тие покажаа непослушност затоа што имало нејасна причина за нивното задржување, а треба да има, вклучително и според меѓународното поморско право. И сето ова, повторно на ниво на францускиот претседател Макрон, беше подигнато на ниво на наводни руски прекршувања. А потоа измислија што сакаа. А францускиот претседател и целата негова придружба си играа на темата – да го ставиме во наводници – „флоти во сенка““, рече таа.Таа, исто така, рече дека Макрон се препуштил на антируската реторика.„Толку е едноставно – да се земе готово јадење од Англосаксонците, полуготов производ, да се загрее и да се сервира. Тие дури и не сакаа да помислат дека стекот веќе се расипал. Еве, земете го“, заклучи Марија Захарова.

Пронајдете не на следниве мрежи: