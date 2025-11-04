0 SHARES Сподели Твитни

Италија денес го повика рускиот заменик-амбасадор на разговори во знак на протест поради „вулгарните“ изјави на портпаролката на руското Министерство за надворешни работи, која го поврза уривањето на средновековната кула во Рим со италијанската воена помош за Украина.

Романски државјанин беше заробен под урнатините откако вчера се урна дел од средновековна кула во близина на Колосеумот во Рим. Спасувачите успеаја да го извлечат жив, но подоцна почина во болница . Додека операцијата за спасување сè уште беше во тек, Марија Захарова напиша на својот канал на комуникациската платформа Телеграм дека сè додека италијанската влада „ги троши парите на своите даночни обврзници“ за поддршка на Украина, локалната економија и нејзините кули ќе продолжат да се уриваат.

Италијанскиот министер за надворешни работи Антонио Тајани ја критикуваше нејзината изјава, нарекувајќи ја „вознемирувачка“ и „неприфатлива“. „Италија нема да ја промени својата надворешна политика или своите принципи поради неодговорни вербални напади“, додаде тој.

Италијанците се поделени

Руската амбасада во Рим подоцна изрази сочувство на Фејсбук поради смртта на романскиот работник Октав Строичи. Амбасадата додаде дека Москва ѝ ги пренела своите загрижености на Италија за она што го нарекоа „агресивна, неприфатлива антируска кампања“ во италијанските медиуми, предизвикана од претходните коментари на Захарова.

Италија цврсто ја поддржува Украина од почетокот на руската инвазија во 2022 година со воена опрема, обука и хуманитарна помош како дел од пошироките напори на НАТО алијансата и Европската Унија. Сепак, јавното мислење во Италија е поделено. Иако мнозинството се противи на руската инвазија и ја поддржува испраќањето хуманитарна помош, анкетите покажуваат дека многу Италијанци не се за испраќање оружје или ескалација на военото учество.

The post Захарова: Додека Италијанците трошат пари за Украина, нивните кули ќе се урнат appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: