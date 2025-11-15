Захарова: Доколку НАТО не нападне, ќе одговориме со сите расположливи средства

Портпаролката на руското Министерство за надворешни работи, Марија Захарова, изјави дека Москва нема намера да го нападне НАТО, но предупреди дека секој напад од страна на алијансата ќе биде дочекан со целосен одговор „користејќи ги сите расположиви средства“.

Како одговор на забелешките на германски генерал за подготвеноста на НАТО за војна со Русија, Захарова на прес-конференција во Москва изјави дека ваквите изјави од претставници на НАТО доаѓаат секој ден и ги отфрли како „координирана кампања за психолошка подготовка на населението за конфликт, користејќи ја Русија како жртвено јагне за внатрешни проблеми“.

– Доколку меѓу стратезите на НАТО се појави таква луда идеја, напад врз нашата земја, тие не треба да се сомневаат дека ќе одговориме користејќи ги сите расположиви средства. Руското раководство редовно го јасно го става овој став, забележа Захарова.

Потоа додаде: „Што се однесува до нас, иако сме уморни од повторување, ние ќе продолжиме да го правиме тоа. Не планираме да ги напаѓаме земјите-членки на НАТО. Сепак, веќе преземаме потребни мерки за да ја обезбедиме безбедноста во услови на зголемување на силите на алијансата во близина на нашите граници“.

„Русија е подготвена за секаков сценарио и секогаш дава приоритет на мирот, пријателството и еднаквата соработка“, нагласи Захарова.