Русија сака литванската министерка за одбрана Довила Шакалена, која има магистерска диплома по форензичка психологија, да успее во својата професија, изјави портпаролката на руското Министерство за надворешни работи, Марија Захарова.

„Експертот по психологија покажа компетентност во прашањето за сопствените фобии. Сакаме „мајсторот на форензичката психологија“ да успее во својата професија“, коментираше Захарова со иронија.

Овој коментар следеше по изјавата на Шакалена дека НАТО може да собори руски ловци.

Шакалена претходно напиша на социјалните мрежи, во врска со влегувањето на руски авиони во естонскиот воздушен простор, дека операцијата „Источна гарда“ требало да се спроведе одамна.

Руското Министерство за одбрана ги отфрли обвинувањата на Естонија дека го нарушила нејзиниот воздушен простор, велејќи дека руските ловци МиГ-31 извршиле планиран лет од Карелија до регионот Калининград без да ги прекршат границите на другите земји.

Вака Москва одговори на обвинувањата на естонското Министерство за надворешни работи, кое тврди дека руски авиони наводно влегле во естонскиот воздушен простор над Финскиот Залив и таму останале 12 минути.

Во Талин, поради тој „инцидент“, тие му предадоа протестна нота на привремениот вршител на должноста амбасадор на Русија и побараа консултации со НАТО во согласност со член 4 од Повелбата на Алијансата.