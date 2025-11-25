Портпаролката на руското Министерство за надворешни работи, Марија Захарова, ги коментираше изјавите на Емануел Макрон во врска со правото на Европа да располага со замрзнатите руски средства во еден пост, нагласувајќи дека само Русија може да одлучи за нивната судбина, пренесува Тасс.

Се забележува дека Макрон претходно изјави дека Европа има право да одлучува за користењето на руските средства што остануваат замрзнати во рамките на Европската Унија.

Во објава на Телеграм, Захарова нагласи дека „само Русија има право да одлучи што ќе се случи со нејзините средства“ и тврдеше дека оние кои „нелегално држат“ пари од Руската Федерација „мора да ги вратат, ако не сакаат да бидат етикетирани како крадци и да добијат најстрог одговор за нивниот криминал“.

Од своја страна, портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, истакна дека Москва нема да ги остави потенцијалните обиди за запленување на руски средства неодговорени.