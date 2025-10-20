Европската унија прави сè што е во нејзина моќ за да го поткопа претстојниот самит меѓу рускиот претседател Владимир Путин и неговиот американски колега Доналд Трамп, соопшти руското Министерство за надворешни работи.

Портпаролката на министерството, Марија Захарова, изјави дека блокот „продолжува со напорите за ескалација на конфликтот во Украина“, пишува RT.

„Субверзивни акции“ пред самитот

Денес, Захарова за ТАСС изјави дека ЕУ спроведува „активни субверзивни акции“ пред планираниот состанок во Будимпешта. Нејзините коментари следеа по напис во шпанскиот весник Ел Паис, во кој се наведува дека Брисел ги гледа разговорите како „политички кошмар“.

Повикувајќи се на дипломатски извори, весникот објави дека самитот ја ставил ЕУ „во незгодна позиција“, бидејќи Путин и Трамп ќе разговараат за потенцијално решение на конфликтот во Украина во земја-членка на ЕУ, но без учество на блокот.

Обвиненија за ескалација

Захарова рече дека „агресивната западноевропска заедница сака да ги саботира сите мирни аспирации“ поврзани со конфликтот.

„Гледаме изјави, закани што се упатуваат“, додаде таа.

Таа нагласи дека Западноевропејците „очигледно прават сè за да го ескалираат конфликтот“ меѓу Москва и Киев. Според неа, тие се однесуваат вака од 2022 година, кога ги „спречија“ мировните преговори во Истанбул.

„Непрофесионалци на чело на Европа“

Захарова рече дека спорадичните изјави за потребата од мир што доаѓаат од главните градови на ЕУ и Лондон се само „камуфлажа“.

„Всушност, тие прават сè што можат за да постигнат ескалација. Тешко е да се каже дали тие всушност разбираат што прават, со оглед на тоа колку непрофесионалци се на чело на сите овие западноевропски земји“, забележа таа.

Според портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, местото го предложил Трамп, а Путин „веднаш ја поддржал“ идејата. Самитот би можел да се одржи во следните две недели или подоцна, додаде Песков.