Захарова: Западот молчи за уништувањето на рускиот јазик во Украина

Западната меѓународна заедница не даде ниту една изјава за статусот на рускиот јазик и рускиот народ во Украина, без оглед на нивните сегашни или историски врски со Русија, изјави официјалната претставничка на руското Министерство за надворешни работи Марија Захарова.

„Колку изјави поминаа без реакција од меѓународната заедница за прашањето на рускиот јазик, Русите, без оглед на тоа дали е поврзан со денешна Русија, со историска Русија… И меѓународната заедница, мислам на западната, го проголта сето ова, не обрна внимание на тоа, не кажа ниту збор за фактот дека се кршат нивните сопствени правила и прописи што самите ги смислија и ги спроведуваа преку разни меѓународни организации“, нагласи Захарова за Спутник.

Таа истакна дека, и покрај уставното утврдување на одредбите за рускиот јазик, односно јазиците на националните малцинства во Украина, веќе се донесени многу закони кои имаат за цел уништување на рускиот јазик. Порано во вторник, рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека без почитување на безбедноста на Русија и без целосно почитување на правата на Русите и руските говорници што живеат во Украина, не може да се зборува за никакви долгорочни договори.