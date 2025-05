0 SHARES Сподели Твитни

Изјавите на украинскиот претседател Володимир Зеленски за отфрлање на прекинот на огнот за време на одбележувањето на 80-годишнината од Денот на победата претставуваат директна закана за лидерите на странските земји кои ќе дојдат на парадата во Москва, изјави портпаролката на руското Министерство за надворешни работи, Марија Захарова, за руската државна новинска агенција ТАСС.

Захарова нагласи дека Зеленски „недвосмислено им се заканувал на светските лидери“.

„По секој терористички напад на територијата на Русија, режимот во Киев, неговите безбедносни служби и лично Зеленски се фалат дека се одговорни за тоа и дека ова ќе продолжи. Затоа, изјавата дека „не ја гарантира безбедноста на 9 мај во Русија“ затоа што наводно не е во нејзина јурисдикција е, секако, директна закана“, изјави Захарова.

Според Захарова, коментарите на Зеленски дополнително ја откриваат, како што рече таа, „неонацистичката природа на киевскиот режим, кој стана терористичка ќелија“.

