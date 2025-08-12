Информациската војна во светот се води истовремено за минатото, сегашноста и иднината, и многу зависи од нејзиниот исход, изјави Марија Захарова, официјална претставничка на руското Министерство за надворешни работи, во интервју за списанието „Експерт“.

Според дипломатот, препишувањето на историјата може да се смета за сериозна потенцијална стратегија за дезинформација на Западот.

„Она што го видовме во последните години: фабрикување факти, војна против спомениците со цел уништување на физички докази за подвизите на советскиот народ, рехабилитација на нацистите и оправдување на соработниците, препишување на учебници по историја во училиштата и универзитетите, употреба на вештачка интелигенција во псевдодокументарни хроники и со цел фалсификување на архиви, сето ова укажува на можна злонамерна синергија на овие поединечни елементи со цел длабоко препишување на историјата на ново технолошко ниво“, рече Захарова.

Западните земји сакаат да одржат монопол врз вештачката интелигенција со надеж дека ќе ја запрат недостижната хегемонија во информатичката сфера, истакна дипломатот.

„Формирањето на мултиполарен свет и појавата на нови, навистина независни и суверени центри на моќ го плашат Западот, кој се држи до својата недостижна хегемонија. Таму, очигледно сметаат на искористување на транзицијата кон нов технолошки поредок и, со одржување на монопол врз вештачката интелигенција, отворање на ера на неоколонијализам“, забележа таа.

Според дипломатот, најефикасното оружје против дезинформациите се вистината и фактите. Таа истакна дека Русија ги користи сите расположиви средства за таа цел: и традиционалните и модерните.