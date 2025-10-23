Захарова: Русија разви силен имунитет на западните ограничувања

Русија изјави дека новите американски санкции врз нејзината нафтена индустрија ризикуваат да ги поткопаат дипломатските напори за завршување на војната во Украина, додавајќи дека е имуна на нив, објави АФП.

„Нашата земја разви силен имунитет на западните ограничувања и ќе продолжи со сигурност да го развива својот економски потенцијал, вклучително и енергетскиот потенцијал“, изјави портпаролката на руското Министерство за надворешни работи, Марија Захарова, на нејзината неделна прес-конференција.

Администрацијата на Трамп во среда воведе строги санкции врз Роснефт и Лукоил, двата најголеми руски нафтени гиганти. Овој потег дојде неколку часа откако претседателот Доналд Трамп објави дека ја „откажал“ својата долгоочекувана средба со Владимир Путин, објави Си-Ен-Ен. САД ја повикаа Москва да се согласи на „итен прекин на огнот“ во Украина. Веста дојде неколку часа откако Русија започна голем воздушен напад врз Украина, вклучително и врз Киев.

Сепак, вистинската економска бомба може сè уште да се активира. Експертите за Си-Ен-Ен изјавија дека вистинското влијание на санкциите ќе зависи од тоа дали администрацијата ќе спроведе и секундарни санкции.

„Досега, ова се примарни санкции, но клучно ќе биде дали постои закана од секундарни санкции против банки, рафинерии за нафта и трговци во трети земји кои соработуваат со „Роснефт“ и „Лукоил“, рече Еди Фишман, виш соработник во Атлантскиот совет. Таквиот потег би можел да ги изолира руските компании од глобалните пазари на невиден начин. И би можел да биде клучен за напорите на Вашингтон да го доведе Путин на масата за мир.