Големите протести во Непал покажаа колку е важно државните и институциите на граѓанското општество да работат и да бидат во синергија, изјави официјалната претставничка на руското Министерство за надворешни работи Марија Захарова.

„Важно е да не се пропушти моментот, бидејќи видовме онлајн колку брзо се шири оваа катастрофа“, изјави Захарова за „Спутник“.

Таа изрази надеж дека ситуацијата со протестите во Непал, предизвикани од забраната за социјалните мрежи, ќе се смири. Таа, исто така, истакна дека во историјата имало многу револуции, државни удари, немири од различни форми и имплементации, со соборување на власта или промена на државниот систем, но, како по правило, луѓето немале можност да го набљудуваат ова онлајн. Во овој поглед, Захарова ја истакна важноста на синергијата меѓу државните и институциите на граѓанското општество.

„Да не бидеме во заговор, туку во синергија и секоја гранка на власта да си ја врши работата, така што сето ова е во корист на државата и народот“, заклучи таа. Кон крајот на минатата недела, непалските власти забранија неколку големи платформи на социјалните медиуми кои не успеаја да се регистрираат во Министерството за комуникации и информатичка технологија во предвидениот рок. Ова предизвика масовни протести на младите во земјата, кои медиумите ги нарекоа „револуција на генерацијата З“.

Во судирите со полицијата загинаа 22 лица, а стотици беа повредени. Владата подоцна одлучи да ја укине забраната за социјалните медиуми, но протестите не стивнуваат. Демонстрантите го повикаа премиерот Шарма Оли да поднесе оставка. Во вторник, тие ја запалија неговата приватна резиденција, упаднаа во владината зграда и ја запалија централната канцеларија на владејачката партија Непалски конгрес и зградата на парламентот.

Премиерот на Непал поднесе оставка, а членовите на владата беа евакуирани од своите живеалишта со хеликоптер. Доцна во вторник, непалската армија ја презеде контролата врз одржувањето на редот на улиците на Катманду и другите градови во земјата.