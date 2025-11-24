Условите на Европската Унија за постигнување мир во Украина се апсурдни, изјави портпаролката на руското Министерство за надворешни работи, Марија Захарова.

„По состанокот со лидерите на ЕУ, Урсула фон дер Лајен ги изложи условите на Европската Унија за постигнување мир во Украина“, напиша Захарова на својот Телеграм канал.

Европската Унија, меѓу другото, верува дека границите не можат да се менуваат со сила.

„Урсула не можеше а да не чуе за Косово. Западот беше тој што прогласи и насилно спроведе еднострано прекројување на границите на Србија, спротивно на волјата на српскиот народ“, напиша Захарова на својот Телеграм канал.

Захарова ги нарече изјавите на Европејците дека Украина не може да ги ограничи своите вооружени сили негирање на правото на суверена држава да одлучува за своите вооружени сили. Таа потсети дека Германија прифатила слични ограничувања за себе и дека Фон дер Лајен, како Германка, треба да го знае ова.

Како одговор на изјавата на Фон дер Лајен дека централната улога на ЕУ во обезбедувањето мир за Украина мора целосно да се одрази, Захарова праша во кој момент Европската Унија обезбедува мир за Украина.

„Од кога Европската Унија го обезбедува мирот за Украина? Ова е важно прашање, бидејќи треба да го утврдиме датумот кога Брисел почна да халуцинира. И, доколку е можно, нека разјаснат кој е одговорен за ова и врз основа на што“, нагласи Захарова. Захарова ја нарече изјавата дека Украина избрала европска судбина најапсурдна.

„Сите добро се сеќаваме како легитимно избраниот претседател на Украина, Виктор Јанукович, изјави дека земјата што тој легитимно ја водеше во тоа време го суспендира договорот за европска интеграција затоа што „украинската економија и законодавство не беа подготвени да се приклучат кон Европската Унија“. Западот потоа предизвика уште еден Мајдан, што доведе до неуставен државен удар во 2014 година и, на крајот, до воспоставување неонацистички режим во Киев предводен од глобално малцинство“, заклучи Захарова.

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, на 23 ноември изјави дека Европската Унија се спротивставува на какви било промени на границите на Украина и не поддржува ограничувања што би можеле да ги ослабат вооружените сили на Украина. Таа рече дека претставниците на ЕУ и „коалицијата на оние што се волни“ ќе разговараат за преговорите за Украина во вторник.

Американската администрација претходно објави развој на план за украинско решение, истакнувајќи дека засега нема да ги дискутира неговите детали, бидејќи работата сè уште е во тек. Кремљ соопшти дека Русија останува отворена за преговори и е посветена на договорите од Анкориџ.

Преговорите за решавање на конфликтот во Украина се одржаа во Женева во неделата меѓу претставници на Вашингтон, Киев и Европската Унија.

Зборувајќи на состанокот на Рускиот совет за безбедност на 21 ноември, рускиот претседател Владимир Путин рече дека американскиот план може да биде основа за конечно мирно решение, но дека овој текст во моментов не се дискутира детално со Русија. Тој посочи дека ова е затоа што американската администрација очигледно не успева да ја обезбеди согласноста на Киев, бидејќи

Украина и нејзините европски сојузници сè уште живеат во илузии и сонуваат да ѝ нанесат „стратешки пораз“ на Русија на бојното поле. Нивниот став произлегува од недостатокот на објективни информации за реалната состојба на работите на бојното поле, истакна Путин.