ЗАХАР БРУТАЛНО ЗА ЕСТРАДА: Не го штедеше Чола, само едно му кажуваше на Саша Поповиќ, а открива и од која пејачка Брена се плашела

0 SHARES Сподели Твитни

Тимот на Курија беше единствениот на кого композиторот му дозволи да влезе во својот личен агол исполнет со спомени, награди и предмети што сведочат за децении креативност.

Во својот дом, далеку од вревата на забавата и секојдневната бучава, композиторот и музички автор Милутин Поповиќ Захар ја отвори вратата од своето креативно музичко студио, простор во кој ретко кој има можност да ѕирне.

Нашиот тим беше единствениот на кого му дозволи да влезе во ова лично катче исполнето со спомени, награди и предмети што сведочат за децении креативност.

Искрено интервју

На полиците и ѕидовите се менуваат награди, фотографии и сувенири, а речиси секој предмет има своја приказна. Иако зад себе има богата кариера и песни што ја одбележаа домашната музичка сцена, Захар, како што признава, е виновен што сè уште не добил национална пензија.

Сепак, додека нè води низ студиото, делува смирено и филозофски настроено. Наместо да зборува за личните доблести, тој претпочита да го објасни својот поглед на животот.

„За разлика од луѓето кои инсистираат на „јас и јас“, сè што гледате наоколу е нешто што е мое животно мото. На прво место за мене се убавите жени, на второ место се убавите уметности, а потоа луѓето кои имаат вредност без разлика дали се столари, чевлари… тоа не ми е важно“, вели Захар во емисијата „Ѕвездени специјал“, која се емитува во недела од 17 часот на Курир телевизија, додека прикажува предмети што го обележале различни периоди од неговиот живот.

Секој детаљ во собата носи посебно сеќавање, а меѓу нив е и еден што го прави особено среќен бидејќи е поврзан со средбата со легендарниот американски музичар Луис Армстронг.

„Имав среќа да го запознаам Луис Армстронг. Тој свири виолина подобро од мене . Не престана да се смее ниту секунда. За него, животот беше смеа и шеги“, се сеќава Захар со насмевка.

Патот до музиката, сепак, не бил секогаш лесен. Како што вели тој, во еден момент неговото семејство го советувало да се сврти кон по„сериозна“ работа.

„ Еднаш мајка ми ми рече: „Доста поп, што правиш со поп, оди најди си работа“ . На работа, гледаа дека можам да бидам корисен, па во времето на Тито бев работнички собирач. Речиси сите свиреа нешто. Јас бев првиот бел човек што свиреше со нив“, вели композиторот.

Освен музиката, Захар има уште една голема страст – сликарството. Во студиото има и негови платна, меѓу кои е и еден автопортрет.

„Се сликав сам. Ми служи како некој што плете“, објаснува тој.

На прашањето дали има нешто од неговиот живот што јавноста сè уште не го слушнала, Захар кратко одговара дека е презаситен од приказните што постојано се повторуваат во медиумите.

„Сите очекуваат „јас и јас“. Ми е доста од тоа. Како ја направи Лепа Брена, кој плукнал на кого… Секој си има свој живот. Сите сакаме интимни работи за кои не се зборува“, заклучува Милутин Поповиќ Захар додека ја затвора вратата од студиото каде што, како што вели, се зачувани најважните спомени од неговиот живот.

Средбата со Захар ја искористивме за да го коментираме неодамнешниот конфликт меѓу Драгољуб Деспиќ Десингерица и Мирољуб Аранѓеловиќ Кемиса во „Розови ѕвезди“, кога забавувачот го напушти студиото затоа што раперот го нарече музичар.

– Тој не е музичар, тој е голем уметник. Не го познавам тоа, никогаш не сум слушнал за него. Не ги познавам тие хармоникаши.

Во интервјуто се осврнавме на годишнината од смртта на Саша Поповиќ, а Захар откри дека сега, доколку имал можност, би му рекол дека никогаш не му се лутел.

– Тој беше исклучително голем кликач, за добро да го продава она што го покажува. Исто така, имаше големо влијание врз Лепа Брена, на тоа кревање и тие движења.

Тој откри и чие име го изговара со почит денес.

– Го почитувам Здравко Чолиќ затоа што никогаш не се форсираше. Има своја харизма, има и маана, неговата несмасност во однесувањето на сцената, но ја надоместува со феноменално пеење. Неговото однесување е џентлменско.

Кога го прашале дали видел дека фрлиле бомба врз неговата куќа, Захар рекол:

– Камења се фрлаат само врз вредни луѓе. Тоа е добар човек. Има и други вредни пејачи кои едноставно испариле.

Тој зборуваше и за Брена.

– Таа го изнесе тој нов стил исклучително добро. До таа мера, знаеше како да се прилагоди за нејзиниот успех да не биде случаен. Парите ѝ донесоа сосема различни песни.

Пред некое време, Лепа Лана изјави дека и таа и Захар биле заканувани поради нивната соработка, па Захар сега коментираше и за тоа:

– Никој не ми се закануваше, можеби и се закануваше, но Брена ужасно се плашеше од неа.

Можете да видите за што друго зборуваше Захар во видеото во снимките во текстот.

The post ЗАХАР БРУТАЛНО ЗА ЕСТРАДА: Не го штедеше Чола, само едно му кажуваше на Саша Поповиќ, а открива и од која пејачка Брена се плашела appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: