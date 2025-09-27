Зачинете ги вообичаените секс пози: испробајте ги овие трикови денес!

0 SHARES Сподели Твитни

Тие се викаат класични со причина. Но, ако вашата вообичаена рутина стана малку здодевна, размрдајте ги вашите потези со овие совети.

Мисионерска

Позиција: Оваа добро позната поза е класика, но тоа не значи дека мора да биде предвидлива. Изменете ја мисионерката користејќи ја техниката на порамнување на коителите (CAT). Поставете се неколку сантиметри повисоко од вообичаеното и наместо да влегувате надвор/внатре, притискајте ја карлицата нагоре со движење како лулка.

Зошто: Вашиот пенис ќе биде под агол малку надолу, удирајќи го задниот ѕид на нејзината вагина, додека неговата основа ќе врши притисок на клиторисот. Експертите сметаат дека овој потег е вистински искрен пат до оргазам за неа, додека за вас, стимулирањето на суперчувствителната глава на пенисот ќе се чувствува неверојатно.

Тешкотија: 3/10

Пегла

Позиција: Кога таа лежи со лицето напред на креветот, а вие сте над неа, лизнете перница или две под нејзината карлица. Побарајте од неа да ги затвори нозете заедно за да го зголеми интензитетот за вас.

Зошто: Овој потег бара минимален напор и резултира со максимално задоволство за двајцата. И покрај тоа што не можете лесно да остварите контакт со очите, сепак е супер интимно и можете лесно да го стимулирате нејзиниот клиторис.

Тешкотија: 1/10

Кучешки стил

Позиција: За да ја подобрите оваа позиција што ја стимулира Г-точката, искористете ја својата околина. Побарајте од неа да клекне преку работ на креветот, со градите кон душекот, а потоа да се лизнете зад неа.

Зошто: Ова нуди поголема поддршка отколку класичното позиционирање во стил на кучешки. Бидејќи не бара толку сила, издржливост или флексибилност, можете да се фокусирате на задачата што ја имате.

Тешкотија: 1/10

Нозете на рамената

Позицијата: Прилично самообјаснувачко, ова: вие сте одозгора, нејзините нозе се над рамената. За да ги зачините работите, воведете вибратор. Држете го на почеток со раката, и пуштете се еднаш кога ќе имате ритам.

Зошто: Повеќето жени имаат потреба од стимулација на клиторисот за време на сексуалниот однос, така што вибраторот може да го надгради своето искуство од „во ред“ на „ОМГ“.

Тешкотија: 4/10

Обратна каубојка

Позиција: Класична варијација на позицијата жена одозгора, кадешто таа е свртена во спротивната насока. За да ги смените работите, натерајте ја да се префрли во позиција на чучањ (squat).

Зошто: И двајцата ќе ја почувствувате користа од побрзите и поинтензивни сензации. Да ја гледате како ја презема одговорноста може да биде возбуда и додека таа e во потполна контрола, вие ќе уживате во погледот од сосема нов агол.

Тешкотија: 3/10

