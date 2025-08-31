Зачувајте ја бојата и обликот на вашите фармерки со овие совети

0 SHARES Сподели Твитни

Фармерките се популарен основен дел од гардеробата, но за да ја задржат својата боја, важно е правилно да ги перете и одржувате.

Еве неколку едноставни совети за зачувување на бојата, спречување на истегнување и продолжување на животниот век на вашите омилени фармерки.

Првото и најосновно правило е да перете на ниски температури, идеално до 30°C, бидејќи високите температури можат да го оштетат материјалот и да предизвикаат бојата да избледи. Исто така, секогаш свртете ги наопаку пред перење за да го намалите триењето и да ја зачувате бојата. Користете детергент за темни ткаенини што помага да се зачува интензитетот на бојата.

Важно е да избегнувате пречесто перење – подобро е да ги проветрувате фармерките на свеж воздух и да ги перете само кога е навистина потребно. По перењето, се препорачува сушење на воздух, бидејќи сушачите можат дополнително да избледат и да ја оштетат ткаенината.

За да спречите истегнување на фармерките, избегнувајте употреба на омекнувачи за ткаенини при перење, кои можат да ги ослабнат влакната. Студената вода е најдобриот избор бидејќи ја зачувува еластичноста на материјалот. Откако ќе ги носите, оставете ги фармерките да „одморат“ неколку дена за да им се овозможи на влакната да се вратат во првобитната форма. Исто така, изберете ја вистинската големина – премногу тесните фармерки се растегнуваат побрзо.

