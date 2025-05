За бесплатната летечка палата на Трамп

0 SHARES Сподели Твитни

Кралското семејство на Катар планира да го донира луксузниот џамбо џет на Министерството за одбрана, а потоа ќе биде префрлен во претседателската библиотека на претседателот Трамп кога ќе ја напушти функцијата. Ова е еден од најголемите странски подароци што некогаш им биле дадени на САД, објави ABC News.

Демократите велат дека таков трансфер ќе мора да биде одобрен од Конгресот. Портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, изјави дека „секој подарок даден од странска влада секогаш е прифатен во целосна согласност со сите важечки закони“. Зад сцената Белата куќа бараше замена за специјално конфигурираниот Боинг 747-200B, кои се иконски претседателски авиони и во употреба повеќе од 30 години. Боинг изработува две замени, но се одложуваат долго време. Првиот од сегашните авиони беше испорачан во 1990 година, а и двата често се надвор од употреба заради одржување. Замена од Боинг не се очекува барем до 2027 година.

„Никој не беше задоволен поради тоа. Не е Доналд Трамп дива. Кога баравме , продолжи изворот, „емирот на Катар ја крена раката и рече:„Имам авион за продажба. И така го разгледавме. Дојде во Палм Бич во февруари, го разгледавме, совршен е во секој поглед бидејќи е дизајниран за шеф на држава. Значи, ги има сите вистински конфигурации, продолжи изворот.

„Малку е поголем. Има два ката.“ (Авионите „Ер Форс Уан“ моментално имаат два ката, но горниот дел се претежно авионски делови.) Има корисна површина и две спални соби, не една. Мали се, но се совршени за шеф на држава.“

Медиумското аташе на Катар во САД, Али Ал-Ансари, во изјава за „Аксиос“ изјави дека „можното префрлање на авион за привремена употреба како „Ер Форс Уан“ моментално се разгледува помеѓу Министерството за одбрана на Катар и Министерството за одбрана на САД, но прашањето сè уште се разгледува од страна на соодветните правни оддели и не е донесена никаква одлука.“

Се вели дека авионот на Катар е паркиран во Сан Антонио. Емирот на Катар е пријател на Стив Виткоф, специјален претседателски претставник на САД за Блискиот Исток. „Така случајно дознале дека бараме авион“, рече изворот.

Катар во неделата ги негираше извештаите дека администрацијата на Трамп се подготвува да го прифати како подароклуксузниот авион од кралското семејство на земјата во наредните денови.Али Ал-Ансари, аташе за медиуми на Катар во САД, изјави за POLITICO дека извештаите се „неточни“, сугерирајќи дека донацијата, барем, сè уште не е финализирана.

„Можниот трансфер на авион за привремена употреба како Air Force One моментално се разгледува помеѓу Министерството за одбрана на Катар и Министерството за одбрана на САД, но прашањето останува во фаза на разгледување од страна на соодветните правни оддели и не е донесена никаква одлука“, рече тој.

Дотичниот авион вреди 400 милиони долари и веста требаше да биде објавена за време на претстојната посета на Трамп на Блискиот Исток. Лице запознаено со ситуацијата рече дека не е планирано никакво соопштение за посетата на Трамп.Трамп наскоро ќе замине на четиридневна посета на Блискиот Исток, со запирања во Саудиска Арабија, Катар и Обединетите Арапски Емирати.

Повикувајќи се на Уставот, некои клучни демократи во неделата го нападнаа Трамп обвинувајќи го него и неговата администрација за вмешаност во корупција и поткуп.

„Ништо не вели „Америка на прво место“ како „Ер Форс Уан“ што ви го донесе Катар“, напиша лидерот на малцинството во Сенатот, Чак Шумер, во објава на X. „Не е само поткуп, туку е премиум странско влијание со дополнителен простор за нозе.“

Сенатор Адам Шиф (демократ од Калифорнија), честа мета на гневот на претседателот, го обвини Трамп за кршење на клаузула во Член 1 од Уставот, која им забранува на сите носители на федерални владини функции да прифаќаат каков било „подарок, плата, функција или титула, од каков било вид, од кој било крал, принц или странска држава“, без одобрение од Конгресот.

„Се чини дека е сосема јасно дека „воздушна палата“ од 400 милиони долари од странски емир се квалификува тука“, напиша тој на X. „Корупцијата е дрска.“

