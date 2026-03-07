„ЗА БОГАТИТЕ АРАПИ СМЕ ЧИСТ ЕГЗОТИЗАМ “ Наташа е проститутка во Дубаи, зема 2.000 од ноќ: „ЗА ТАТКО МИ СУМ СТЈУАРДА“

0 SHARES Сподели Твитни

„Сега сакаат девојки со големи вештачки гради и усни“

Таква е приказната за Наташа, млада Русинка која се опишува себеси како „професионалец кој го продава своето тело и вештини“, а не како „проститутка“. Таа фрла светлина врз толеранцијата што ја опкружува секс-индустријата во Дубаи , иако проституцијата е сè уште нелегална во Обединетите Арапски Емирати .

Наташа е родена во Москва, а по дипломирањето на Медицинскиот факултет, се преселила во Дубаи. Најпрво работела како келнерка, заработувајќи околу 350 долари месечно. Како што објавува balkanweb.com, осум месеци подоцна решила да ја промени насоката.

Нејзиното прво искуство како сексуална работничка не било пријатно, но ја привлекле парите.

„Се чувствував како скржавец. Престанав три месеци, но кога ми требаа пари и сфатив дека можам да заработам повеќе за една ноќ отколку за еден месец работа, се вратив. Со секој нов клиент стануваше полесно. Едноставно го гледав тоа како работа“.

Богатите арапски клиенти ги сметаат белите жени за „егзотични“

Повеќето од нејзините клиенти се богати Арапи, и како што вели таа, „белите жени се чист егзотик“. На почетокот, мажите претпочитаа „природни девојки“, но трендовите се променија.

„Сега сакаат девојки со големи вештачки гради и усни“, вели тој.

Таа инвестирала во козметички процедури за да постигне она што го нарекува „премиум статус“, што ѝ овозможува да наплаќа до 2.000 долари за ноќ. Тој додава дека европските жени „обично се платени повеќе од другите националности“.

Иако вели дека „претежно немало проблеми“, таа опишува и искуства што ја исплашиле.

„Еден клиент влезе лут и сакаше да ме врзе и да не прави ништо друго освен да ме гледа додека не можам да се помрднам. Друг сакаше да го врзам. Инаку, имаше едноставни барања за предигра или специфична долна облека.“

Двоен живот за родителите

Наташа отворено ѝ признала на мајка си сè за работата што ја работи, но ѝ кажала на татко си дека работи како стјуардеса. Во исто време, тој ги издржува финансиски со тоа што редовно им испраќа пари. Својата висока заработка ја инвестира на берзата, користејќи, како што вели, својот „разум и образование“ од годините поминати во медицината.

Реалноста на индустријата што работи во сенка

Илјадници жени се активни во секс-индустријата во Дубаи. Иако проституцијата е официјално забранета, властите очигледно ја толерираат, дозволувајќи паралелен систем да напредува под површината на луксузот и богатството.

Жената од Белград поминала четири години во арапски харем во Дубаи. По драматичен пресврт на настаните и краток престој во Турција, таа се вратила во Белград кон крајот на 1995 година. Сега живее во Нов Белград.

„Поминаа неколку дена, а мојот секојдневен живот беше сив. Досада, осаменост, темни мисли. Постојано фантазирав за Белград. Се враќав таму ноќе, одев по Ада Циганлија, а наутро, кога се разбудив, повторно плачев. Потоа, одеднаш, по обилниот ручек, мојот чувар ми рече дека ќе прошетам малку подолго.“

„Подгответе се“, рече тој, „за половина час ќе бидам кај вас.“ Кога пристигна, се прошетавме по продолжение на ходникoт, поминавме низ мала врата, се спуштивме по неколку скали и влеговме во голема соба со стаклена врата. Тие врати се отвораа и затвораа со систем на фотоќелии. Надвор повторно беше екстремно жешко. Бев само завиткан во светло бела ткаенина. По околу дваесет метри одење по патеката, влеговме во некои грмушки, како тунел. Беше пријатна сенка и по неколку десетици метри свртевме десно, па повторно лево. Пред нас, како од небото, се појави прекрасен базен, неправилен по форма, со каскада од едната страна, водопад кој беше речиси нечуен.

Имаше, колку што можев да заклучам на прв поглед, околу дваесет девојки во базенот и до него. Беше невозможно да се каже која е поубава. За модерните вкусови, секоја имаше по неколку килограми вишок, но за вкусовите на просторот во кој бевме, беа идеални.

Човекот од мојата придружба ми покажа дека можам да се освежам во базенот. Му реков дека немам костим за капење, а тој покажа кон мала соба, целата со цвеќиња, од десната страна на базенот. Се приближив до неа, немаше врата, а во средината на собата имаше маса на која беа наредени производи за нега на тело од најдобрите и најпознатите компании во светот. На поголемата полица, спроти вратата, беа костими за капење, очигледно некористени. Избрав еден, го облеков и влегов во базенот. На околу десет метри од работ на базенот имаше ѕид висок околу три метри, и така од двете страни. Другите два беа затворени од палатата, односно нејзиниот анекс. Помеѓу ѕидот и работ на базенот имаше вистински цветни леи, во кои доминираа розови цвеќиња. Сè изгледаше како бајка.

Се вртев, се нишав додека пливав, а потоа почувствував нечија рака на грбот. Беше Холанѓанка. Бев многу среќен, но таа веднаш отплива на другата страна. Го сфатив тоа како покана и ја следев. Ме чекаше под водопадот, нурнувајќи се во водата и излегувајќи над неа.

„Знам како се чувствуваш, тука сум две години. Ќе има можности за разговор, од денес често ќе бидеш со нас, но внимавај да не зборуваш премногу со ниту еден од нас. Само запомни едно нешто, никој не избегал од тука и не размислува за тоа. Секој од нас има различни искуства, сè зависи од тебе. Знам дека ти кажаа за четиригодишен престој и стан во кој било дел од светот, но никоја од нас не знае дали е вистина. Неколку девојки заминале од тука во овие две години, но којзнае каде. Можеш да доаѓаш на овој базен секој ден, но јас би сакала да те видам во теретана. Веројатно ќе одиш таму утре“, рече Анет и отплива.

Често се гледавме следната недела на базен и во теретана со најсовремена опрема за бодибилдери. Таа некако се договори да работиме заедно, уред по уред. Подоцна ми кажа дека успеала во ова благодарение на една од придружничките, чуварите, кои покажуваат поголемо разбирање за желбите на девојките од другите.

„Тие се безопасни“, се насмеа Анет, покажувајќи кон нашите чувари.

„Тие не нѐ допреа со прст“, рече Холанѓанката.

Од неа слушнав дека другите девојки се претежно од Европа и дека некои од нив, по сопствено признание, биле високо рангирани проститутки пред да дојдат во Дубаи. Тоа е, категоријата што „работи“ во луксузни хотели и како ескорт за деловни луѓе од највисока класа. Заборавив да кажам дека два дена по моето пристигнување, започна лекарскиот преглед – ме однесоа од стоматолог кај гинеколог и по детален лекарски преглед на моето тело, ми беше кажано дека сум исклучително здрава. Сите девојки го поминаа тој период, а Анет ми кажа дека ваквите систематски прегледи се прават двапати годишно.

„Дали си била во Господар?“ ме праша мојата холандска пријателка едно попладне на базенот. Кога ѝ кажав дека не сум, само се насмеав, одбивајќи да дадам детали. Бидејќи се зближив многу со неа, почувствував дека е доверлива личност. Ја прашав колку често другите девојки одат во одаите на човекот чиј имот сме ние.

„Драга моја, толку е ретко да заборавиш на тоа“, одговори таа и додаде: „Но затоа постојат и други начини да се задоволи она што природата го бара од тебе“, рече таа, насмевнувајќи се енигматично.

Истиот ден, навечер, мојот слуга ме праша дали сакам да вечерам во собата или можеби во градината, со неколку други девојки, очигледно, побарав второто, изненадена од понудата. Но, почувствував дека нешто се менува во третманот кон мене. Верував дека периодот на евалуација, пробниот период или нешто слично помина. Отидов на вечера, очигледно во придружба. Ме проведоа низ еден дел од паркот. Сфатив дека поминувам недалеку од базенот. Видов светлина зад живата ограда. Стигнавме до влезот и сфатив дека тука ќе вечерам. Имаше околу дваесет маси на подигнатиот подиум, градината беше елиптична по форма со вода околу неа и мала фонтана во средината. Имаше необично многу цвеќиња, можеби дури и повеќе отколку околу базенот. Никогаш нема да ми биде јасно како и на кој начин донеле толку многу вода во палатата и околу неа, во тие масивни базени, фонтани, вештачки водопади.

Ме зададоа да седнам на вечера со девојка која беше приближно на мои години, имаше потемна коса од мојата, но можеше да се смета за русокоса. Разговорот го започнавме со оценки на храна, а потоа таа ме праша, на прилично лош англиски, од кој дел од светот сум. Ја споменав Европа.

„Драга моја, сите сме тука од Европа. Можеби има две или три Американки, но те прашувам од која земја. Ја споменав Југославија, кон што мојата соговорничка ја крена главата и го задржа погледот некое време. Таа продолжи да јаде и да молчи. Кога мојата и нејзината стражарка отидоа до масата со пијалоци и почнаа да разговараат, дваесет метри од нас, мојот нов познаник рече тивко.

„Јас сум Чехиња, ја познавам Југославија, доаѓав таму на одмор со моите родители. Од кој дел на Југославија си?“, ме праша таа.

„Од Србија“, реков.

„Имаше едно девојче од Србија тука до пред пет месеци, но не се дружев со неа и не го знам нејзиното име“, рече Чехинката.

Бев едноставно скаменет. Не можев да поверувам. Ја прашав дали е сигурна, а Ирена, бидејќи тоа беше името на Чехинката, кимна потврдно. Го замолив да го опише мојот сонародник, кој ја доживеа истата судбина.

„Таа беше слична на тебе, само малку пониска и често ги споменуваше Белград и Нови Сад, па не сум сигурна каде живееше пред да пристигне“, рече Ирена.

По вечерата, долго стоев на балконот и ги слушав звуците на ноќта. Чувствував тишина и мир што би биле опивачки за секој непосветен, но не и за нас кои сме тука и кои знаеме што се крие зад ѕидовите на прекрасната палата. Размислував за таа девојка, сакав да дознаам уште нешто, со кого беше особено добра, како се викаше, во кој дел од палатата беше, зошто ја нема таму, дали припаѓа на оние девојки кои ги „отслужија“ своите четири години, а сега гледаат „рани“ во една од светските метрополи. И тоа ми стана утеха, помислата дека за она што ми се случи сепак ќе добијам некаква награда. Тоа беше нов доказ за поразот.

Следниот ден, по појадокот, мојот чувар ми предложи да прошетаме. Знаев дека не можам да одбијам. Молчев и одев покрај него. Верував дека ме води кај Мајсторот, дека дојде моментот за кој сум тука. Прошетавме низ делови од палатата, со лежерно темпо, што ми остави доволно време да разгледам наоколу. Се восхитував на раскошот, прекрасните и исклучително едноставни детали направени во ориентален стил, паркот што ми изгледаше бескраен, но всушност беше совршено испреплетен и обраснат со зеленило. Сето ова даваше впечаток на величественост, монументалност. Застанав да наберам еден исклучително убав цвет, светло црвен по боја. Мојот чувар само кимна со главата. Поминавме покрај базен за кој не знаев, а она што ме изненади беше дискретноста. Имено, чуварот ме повлече за рака, давајќи ми до знаење да тргнам по патека десно. Тоа нè однесе околу дваесет метри од базенот, кој беше многу помал од оној во кој пливав. Со крајчето на окото, забележав дека има неколку девојки во базенот и дека сите се собрани околу еден маж. Кога застанав сам да видам што ми се случило, мојот чувар застана пред мене и ми даде знак да продолжам по патот. Ме одведе до кино сала, за која исто така не знаев, до голема библиотека и низ простор со големина на ракометно игралиште, кој може да се опише само како ботаничка градина, бидејќи на релативно мал простор растеа многу различни растенија, дрвја и зеленило.

Се одмарав во собата, слушајќи музика од еден од каналите на радио приемникот, што всушност не беше. Имав можност да слушам одреден вид музика со притискање на едно од четирите копчиња. Можев да бирам класична, рокенрол, џез и ориентална музика. Никогаш порано не слушав класична музика, но сега ми се допаѓа.

Одеднаш слушнав тропање на вратата. Мојот слуга, чувар, ѓаволот знае што беше, влезе во собата, по него Хафез. Тој учтиво се поклони, ме праша дали сум расположен, каква е храната и слични глупости. Ме погледна право во очи и рече:

„Госпоѓице, Мајсторот сака да ве види. Вечерва ќе бидете во неговите одаи. Подгответе се, ќе дојдеме по вас по вечерата.“

Секако, не можев ништо да јадам. Дури и не го пробав главното јадење, седев на масата со една девојка од Франција. Беше исклучително расположена. Јадев само едно парче ананас и се упатив кон собата, но чуварот ме упати во друг правец. Го следев. По околу педесет метри, малку парк, малку ходник, влеговме во прилично голема соба, која имаше огромна када закопана во средината. Внатре имаше две девојки што ги видов кај базенот. Беше гол и не ми обрна внимание мене и на мојот придружник. Сепак, тој веднаш ја напушти собата, а јас, како последната будала, стоев гледајќи во ѕидот.

Слушнав едно од тие девојки како ме вика. Се свртев и видов дека ми дава знак да се соблечам и да влезам во малиот базен, кадата. Полека се соблеков и зачекорив во водата што мирисаше како целата соба. Водата имаше чудна зеленикава боја, но набрзо сфатив дека доаѓа од разни течности за капење, кои стоеја од страна во стаклени садови и кои моите девојки ги истураа во водата од време на време. Една од нив ми се приближи, ме погали по градите и ме праша дали ова ми е прв пат да одам кај Мајсторот. Кимнав со главата.

„Не плаши се, двајцата имаме искуство“, ми рече таа.

По половина час, можеби цел час, немав чувство за време, музиката на некој, непознат за мене, музички инструмент можеше да се слушне во собата. Траеше неколку секунди, девојките излегоа од базенот. Дојде време да се сретнам со Мајсторот. Беа завиткани во свилени ролни. Тргнав по мал ходник. Пред нас одеше еден млад човек, кој сигурно стоел зад вратата додека се бањавме. Признавам, имав трема или нешто слично.

Вратата се отвори и тројцата влеговме во собата, која, сега кога го враќам филмот и се обидувам да ја проценам, беше околу 100 квадратни метри. Како добар стан со четири соби. Собата имаше две нивоа. На неколку метри од влезната врата, започнуваше второто ниво, кое беше околу триесет сантиметри повисоко од првото. Во тој дел од собата стоеше огромен кревет, покриен со црвена свила.

Никогаш во животот не сум видел таков кревет. Двајцата се фрлија и почнаа да се тркалаат по креветот. Се огледав наоколу, а потоа слушнав како врата се отвора лево од мене. Погледнав и видов човек кого веднаш го препознав. Тоа беше господинот што ме повика пред неколку дена, кога поминував низ паркот, и на кого му се обратив дрско да ме остави на мира. Бев како парализирана. Затоа, Господе мој, за чие уживање Михаил и Хафез патуваат по светот, најди згодни и лекомислени девојки, како мене, и доведи ги кај овој човек за негово уживање“, рекла белградката.

Тој одеше кон мене. Ја стави раката на мојот струк и нежно ми го заобиколи стомакот, бидејќи стоев полусвртена кон него. Имаше големи црни очи, малку поголем нос и мустаќи, кои беа испрскани со седи влакна. Покажа кон креветот, каде што двајцата се кикотеа и се тркалаа, сосема голи.

Се запрепастив и во еден миг сфатив дека во раката држи дел од мојата свилена мантија. Почнав порешително и во еден миг останав без ништо на мене. Ја ставив едната нога со коленото испружено на креветот и останав стоејќи. Ги гледав девојките како изведуваат игра. Го почувствував неговиот поглед на мене, а потоа и неговата рака на грбот. Ме галеше од вратот до средината на грбот и морам да признаам дека се чувствував добро, а потоа ја спушти раката и почна да ме гали по задникот. Со другата, ги поминуваше прстите по моите гради, чии брадавици јасно покажуваа дека уживам во сето тоа. Траеше неколку минути, а потоа легна на средина од креветот. Се соблече, еден вид наметка слична на нашата и за неговите години немаше грдо тело. Девојките знаеја што да прават, почнаа да го масираат со нежни движења: едната од колената нагоре, а другата од рамената до препоните. И потоа ме замоли да легнам до него.

Целиот свет слушна за Марија Ковалчук, модел од Украина која заврши со скршен ‘рбет во Дубаи. Таа информација беше доволна за луѓето на интернет да смислат разни теории на заговор во кои Марија завршила напуштена и скршена поради една или друга работа.

Марија Ковалчук ​​ја раскажа својата верзија на приказната. Еве што ѝ се случило во Дубаи минатиот март.

Како што тврди таа, таа била жртва на насилство извршено врз неа од синовите на богати Руси и Украинци, откако одбила сексуални додворувања на приватна забава во луксузен хотел.

Исчезнување, брутално тепање и борба за живот

Марија исчезна на почетокот на март 2025 година. Повеќе од една недела, никој не знаеше каде се наоѓа, сè додека не беше пронајдена во несвест, тешко повредена и облечена само во бањарка во хотел во Дубаи.

Таа имала скршен ‘рбет, повеќекратни скршеници на екстремитетите и повреди на главата. Откако била пренесена во болница, паднала во кома и останала во несвест неколку дена. Денес, таа се опоравува во Норвешка, каде што живее нејзината мајка.

Во интервју за рускиот портал „Осторожно, Новости“, Марија изјави дека користи инвалидска количка и патерици. „Сè уште учам да одам. Имам скршена нога која заздравува. Засега, претежно сум во инвалидска количка“, изјави таа, пренесува news.com.au.

Таа има видлива лузна од операцијата на челото, а третманот што го примила во Дубаи бил финансиран, според нејзината мајка, од локалните власти.

Ветувањето за гламур се претвори во пекол

Според неа, сè започнало кога го пропуштила летот за Тајланд и немала каде да престојува. Во караоке бар сретнала деветнаесетгодишен млад човек кој му понудил да спие во неговата хотелска соба, со ветување дека неговиот татко ќе ја одвезе со приватен авион.

„Почнаа да ме задеваат затоа што не пијам алкохол. Потоа почнаа да ме туркаат, да ме допираат по рамената. Потоа почнаа да велат: „Наш си, ќе правиме што сакаме со тебе“, рече таа.

Ковалчук ​​тврди дека тие кршеле стаклени шишиња на подот за да не може да се движи боса, а една од девојките во групата го напуштила хотелот во својот гардеробер, игнорирајќи ги нејзините молби да ѝ ги врати работите.

Таа додаде дека ѝ го одзеле пасошот и личните работи, а кога одбила сексуален контакт, насилството ескалирало. Се обидела да избега и се скрила во блиска недовршена зграда, но, како што тврди, ја пронашле, ја претепале и ја фрлиле од висина.

Во болница од бањарка, па во кома

Во тој момент, единственото парче облека што го носеше беше хотелскиот бањар. Ја пронајде минувач кој повика брза помош. Таа беше префрлена во болница и набрзо падна во кома.

Мајката на Марија тврди дека полициската истрага била површна и дека осомничените млади мажи набрзо биле ослободени. Тој наведува дека официјалната верзија на настаните, според која Марија се обидела да се самоубие, е целосно неточна. Тој исто така истакнува дека медицинските наоди покажале дека таа немала алкохол во својот систем.

Марија тврди дека снимката од безбедносните камери што можела да покаже што навистина се случило – е избришана. „Полицијата чекаше додека снимките не беа автоматски избришани. Сега нема докази“, рече таа.

Линк до озлогласените сцени од „Порта тоалет“

Случајот со Марија Ковалчук ​​јавно се поврзува со таканаречените забави „Порта Поти“ – елитни собири во Дубаи каде што богати мажи, честопати под изговор за манекенство или можности за кариера, сексуално експлоатираат жени, претежно од Источна Европа.

Сепак, Марија експлицитно негира дека Емиратите биле вмешани во нејзиниот случај, но истакнува дека насилниците биле млади мажи од Русија и Украина.

Рада Стирлинг, основач на „Притворени во Дубаи“, за „Сан“ изјави дека ваквите ситуации се класична експлоатација: „Тоа е експлоатација маскирана како можност. Жените мислат дека доаѓаат за кариера, а кога ќе пристигнат, ја губат целата контрола врз себе.“

Според news.com.au, во замена за медицинските трошоци, кои изнесувале милиони, локалните власти во Дубаи побарале од семејството да се воздржи од изјави што негативно би влијаеле на угледот на Емиратот.

