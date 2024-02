ЗА ВАКВИ МУСКУЛИ ВРЕДИ ДА СИ БУДЕН ВО 4 ЧАСОТ НАУТРО: Познатиот актер го разбранува интернетот со своето ИЗВАЈАНО ТЕЛО

0 SHARES Сподели Твитни

Актерот Марк Волберг уште еднаш го покажа своето мускулесто тело додека со пријателите одеше во теретана. Актерот е познат по своите интензивни рутини во теретана додека одржува здрав начин на живот „на стариот добар начин“ со движење на телото и правилно јадење, изјави тој за Page Six минатата година.

View this post on Instagram A post shared by Mark Wahlberg (@markwahlberg)

„Сè уште не сме ни почнале, тоа е загревање“, се пошегува актерот во видеото кога еден од неговите пријатели се вознемирил за време на исцрпувачки тренинг. Потоа продолжува со разни вежби со тегови додека повремено ги исмева своите пријатели кои „одамна не вежбале“.

„Не вежбам толку напорно како порано, сега добивам подобри резултати со вежбање автофагија. Сега станувам секој ден околу 3:30 часот, потоа одвојувам малку време за да се молам, потоа земам витамини, вежбам. а потоа одам на работа.Имам два оброка дневно едниот околу пладне и другиот до 18 часот.Во деновите кога тренирам се трудам да јадам повеќе.Но пет дена во неделата се држам до осумнаесетчасовен пост. Секогаш легнувам околу 19:30. Решен сум да спијам од 7 до 8 часот. Моето семејство нема таков ритам, но се навикнати на мојата рутина“, открил еднаш актерот.

Волберг привлекува внимание со својот изглед на објавите на Инстаграм, а неговата сопруга Реа Дурам знае дека следбениците на социјалните мрежи сакаат да ги гледаат неговите мускули, а кога ќе го објави во полуоблечена верзија, тој предизвикува бура кај обожавателите.

