За време на војната во Газа, дури 25 земји му продадоа нафта на Израел, а листата ја предводат земјите со муслиманско население

Во нов извештај објавен во четврток од невладината организација „Оил Чејнџ Интернешнл“ се наведува дека 25 земји го снабдувале Израел со нафта за време на војната во Појасот Газа.

Организацијата го осудува она што го опишува како систем на фосилни горива кој „поттикнува геноцид“ и ја влошува климатската криза.

Објавен на маргините на самитот COP30 во Бразил, во извештајот се вели дека Азербејџан и Казахстан обезбедиле 70 проценти од испораките на сурова нафта помеѓу ноември 2023 и октомври 2025 година.

Русија, Грција и САД се на чело на листата на земји што извезуваат рафинирани нафтени производи во Израел.

Соединетите Американски Држави се исто така единствената земја што го снабдува Тел Авив со JP-8, вид гориво што се користи за воени авиони.

„Оил Чејнџ Интернешнл“ соопшти дека земјите што го снабдуваат Израел со гориво го сториле тоа со целосно знаење дека „Израел врши геноцид во Газа“ и за своите злосторства таму, повикувајќи на глобално постепено укинување на фосилните горива.

Организацијата додаде дека извештајот ја документира оваа вмешаност „за да се обезбеди одговорност“, повикувајќи ги тие држави да ја признаат „својата улога во овој геноцид“ и да го прекинат своето соучесништво.

Организацијата ја ангажираше истражувачката компанија „Дата Деск“ за анализа на протокот на нафта. Студијата идентификуваше 323 пратки сурова нафта и рафинирани производи во текот на извештајниот период, со вкупен обем од 21,2 милиони тони.

