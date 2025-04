„За време на секс сцените морав да носам два пара штитници за гениталиите“! Легендарниот актер бил малтретиран од колешка

0 SHARES Сподели Твитни

Холивудскиот ветеран Роберт Редфорд (88) откри крајно контроверзни детали од снимањето на легендарниот филм „The Way We Were“ (1973) во кој глумеше со Барбара Стрејсенд (82).Во книгата „The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Bought a Classic Hollywood Love Story of the Screen“ од Роберт Хофлер, Редфорд открива дека бил принуден да носи два штитници за гениталиите за време на секс сцените со Стрејсенд, бидејќи таа била заљубена во него и наводно вљубена во него.Иако бил во среќен брак, Редфорд признал дека се двоумел дали да ја прифати улогата, бидејќи не ја сметал Барбара за „сериозна актерка“ и не сакал да се става во непријатна ситуација.Стрејсенд, пак, била шармирана од својата физичка убавина, а на снимањето на сцената на која морале да бидат блиски, облечена во бикини, покажала дека нејзината страст кон Редфорд е повеќе од очигледна.Како што пишува Хофлер, Роберт решил да се „заштити“ – не само физички, туку и емотивно. На сетот, за сцената да биде што помалку „жешка“, актерот носел двојна заштита. Редфорд се погрижи кадрите никогаш да не бидат премногу интимни, а самиот филм, кој на Страјсенд му донесе номинација за Оскар, стана класика.Редфорд, исто така, ги откри своите стравови да не ја каже репликата „Овој пат ќе биде подобро“ за време на втората секс сцена, бидејќи веруваше дека тоа може да остави погрешен впечаток за неговите способности во реалниот живот.Иако се обидуваше да постави јасни граници, Барбара беше шармирана од неговата сила и авторитет.Филмот постигна невиден успех, но кога станува збор за можното продолжение, Редфорд ја реши работата без двоумење: „Барбара би сакала, но јас не“.

Пронајдете не на следниве мрежи: