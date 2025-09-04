За еден ден во Скопје, тројца пешаци удрени од автомобили

Во текот на еден ден, тројца пешаци беа удрени од автомобили на различни локации во градот.

Првиот инцидент се случи околу 14:15 часот на кружниот тек кај улиците „Адем Демачи“ и „Лазо Трповски“. Патничко возило „фолксваген голф“, управувано од Б.Е. (38), удри во 76-годишната Г.Б., која се здоби со тешки повреди и беше пренесена во Комплексот клиники „Мајка Тереза“.

Малку порано, околу 14:00 часот на булеварот „Февруарски Поход“, товарно возило „фиат дукато“ со скопски регистарски ознаки, управувано од Б.Ј. (53), удри во 18-годишната И.И., која исто така беше хоспитализирана со тешки повреди.

На крајот на денот, околу 20:45 часот на булеварот „Борис Трајковски“, уште еден пешак, Х.Ј. (36), беше удрен додека излегувал од претходно паркирано возило „тојота“. Возачот на „ауди“, кој го удрил, го напуштил местото на настанот, а повредениот е пренесен во Градската општа болница „Св. Наум Охридски“.

За сите несреќи бил извршен увид од екипи на СВР Скопје, а за случајот со бегството се преземаат дополнителни мерки за пронаоѓање на возачот.