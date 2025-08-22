За лице како од насловна страна! 4 чекори до совршена кожа во лето- полесно е отколку што мислите

0 SHARES Сподели Твитни

Летото носи со себе фундаментална промена во рутината за убавина, бидејќи промената на времето остава белег на нашата кожа, особено на кожата на лицето. Бидејќи тешките и бројни производи се резервирани за постудени денови, ја намалуваме нашата нега во текот на летото на потребниот минимум.

За соодветна нега на убавина, за време на жешките летни денови, важно е да се преземат овие 4 чекори, кои ќе ѝ дадат на кожата соодветна заштита, здрав и зрачен изглед и рамномерен тен.

Темелно исчистете го лицето

Пронајдете ја адекватната пена / вода или гел за чистење на лицето што одговара на вашиот тип кожа. Изберете производи базирани на вода, кои имаат малку полесна структура и кои, покрај темелно чистење на вашата кожа, ќе ја обезбедат и потребната хидратација во текот на летото.

Нанесете крема со СПФ

Иако често сме скептични во однос на примена на креми со заштитен фактор, токму пред да нанесете шминка, токму заради нивната погуста и потешка структура, како и необичниот мирис, козметичката индустрија напредуваше толку многу што на пазарот можете да најдете креми со СПФ. кои имаат целосно воздушна текстура и неутрален мирис, а покрај тоа што ќе ви ја обезбедат потребната заштита од штетно УВ-зрачење, тие ќе бидат одлична основа за лесна, летна шминка.

Богато нахранете ја кожата

Во текот на летото, на лицето му е потребна дополнителна хидратација, така што од време на време нанесувајте маска, богата со хранливи материи, која длабоко ќе ја регенерира вашата кожа, ќе ја подобри нејзината еластичност и ќе ја врати нејзината свежина и сјајност.

Негувајте ја областа околу очите

Ефектите од замор и недостаток на витамини се особено видливи во пределот околу очите, за што е потребна посебна грижа. Бидејќи ова е особено чувствителна област на нашето лице, изберете крема со малку полесна текстура. Активната грижа за пределот околу очите ќе ги намали вашите потечени и темни кругови под очите и ќе ве натера да изгледате секогаш свежо и одморено во текот на летото.

Пронајдете не на следниве мрежи: