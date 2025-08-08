За малку избегната голема трагедија на скопскиот аеродром: Повторно авион удри во јато птици, овој пат уништен бил моторот – авионот едвај сопрел!

Инфомакс дознава дека за малку била спречена огромна трагедија на скопскиот аеродом само поради искуството и знаењето на пилотите кои ги спасиле животите на сите души кои биле на авионот.

Рано утринава околу 04:00 часот наутро авион на Аустијан Ерлајнс удрил во јато птици на скопскиот аеродром што е втор ваков инцидент во рок од два дена.

Една од птиците речиси целосно го уништила моторот на авионот марка Ербас 320. Пилотите по големиот инцидент биле приморани да намалат брзина и воопшто да не полетаат.

Она кое шт ги усложнило условите и несреќата бил фактот што авионот бил пред полетување на крајот од пистата.

За среќа имало доволно простор за авионот да закочи и да се прекине полетувањето.

Летот поради огромната штета на авионот бил целосно одложен.

Ова е втор ваков инцидент за два дена на скопскиот аеродром откако авион на Виз Ер удри во јато птици на полетување па кружеше околу скопскиот аеродром и принудно слета.

Справувањето со јатата птици е сериозен предизвик за сите аеродроми ширум светот, бидејќи судирот на авион со птица ) може да предизвика големи оштетувања, особено ако птицата влезе во моторот. Затоа, аеродромите користат повеќе методи за одвраќање и контрола на птиците во близина на пистите.

Аеродром „Schiphol“ во Амстердам, Холандија користи обучени јастреби и соколи кои ги одвраќање и заплашуваат помалите птици.

Покрај тоа имаат специјализиран радар систем кој ги следи движењата на птици во реално време – софтверот предвидува траектории и дозволува пилотите да добијат предупредување.

Од особена важност е еколошкото менаџирање, односно тревата во околината на аеродромот се одржува на висина од 20-25 см бидејќи на таа висина птиците не се чувствуваат безбедно да гнездат. Дополнително нема ниту едно дрво во близина на аеродромот со цел да не се дозволи гнездење на птиците.