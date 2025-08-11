За некои, „агент Трампенко“, а за други многу повеќе од сопруга: Меланија Трамп како невидлив владетел на Белата куќа

0 SHARES Сподели Твитни

И покрај многуте советници и политичари на кои им верува, Доналд Трамп најголема доверба има во својата сопруга Меланија Трамп кога донесува одлуки.Британскиот „Гардијан“ разговараше со неколку функционери кои потврдија дека, иако има политичари кои високо го ценат Трамп, американскиот претседател најмногу ја почитува својата сопруга.„На крајот на краиштата, таа е таа што е важна“, се вели во него.Пред речиси еден месец, Украинците зборуваа за тоа, нарекувајќи ја „агент Трампенко“, неколку моменти откако Трамп му рече на генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, дека неговата сопруга имала удел во неговите премислувања за добрата волја на Владимир Путин.„Не знам колку влијание има Меланија врз претседателот, но убаво е да се знае дека првата дама е на страната на Словенија и Украина“, изјави шефицата на дипломатијата на Словенија, Тања Фајон.Што се однесува до хуманитарната трагедија со која се соочува палестинскиот народ, во последните недели Трамп, кој го шокираше светот со идејата за „Ривиера Газа“, барем усно призна дека луѓето навистина умираат од глад во Газа. И тука, претседателот јавно се обрати на својата сопруга и нејзината чувствителност:„Меланија не е пристрасна, таа е малку како мене: би сакала луѓето да престанат да умираат“, рече претходно Трамп.Порано оваа година, Меланија даде увид во улогата што ја игра. Во интервју за ток-шоуто „Фокс енд Френдс“, таа зборуваше за својот живот и тешкотиите низ кои поминала кога првпат дошла во САД. Потоа зборуваше за својот живот сега.„Можеби некои луѓе ме гледаат само како сопруга на претседателот, но јас стојам на свои нозе, независна сум. Имам свои мислења. Имам мое „да“ и „не“. Не секогаш се согласувам со она што го кажува или прави мојот сопруг, и тоа е во ред. Му давам совети, а понекогаш ме слуша, понекогаш не“, рече таа.Британските претставници обрнаа посебно внимание на Меланија, за која рекоа дека има големо влијание врз Трамп.„Трамп еднаш ја опиша својата сопруга како свој најдобар анкетар, а во својот втор мандат сè повеќе отворено зборуваше за тоа како неговата сопруга влијаела врз неговото размислување – можеби корисно признание за фаворит кој заостанува во анкетите, особено меѓу независните жени отуѓени од склучувањето договори и отвореноста на Трамп“, пишува „Гардијан“.Проценката дека Меланија е важна за донесувањето одлуки на Трамп има две страни. Нуди слаба надеж дека хуманитарната перспектива сè уште има некакво влијание во Белата куќа, но теоријата е исто така, според аналитичарите, фрустрирачка бидејќи е тешко да се знае колку е ангажирана.

