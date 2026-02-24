За побогат вкус на супата, додадете ја оваа состојка за време на подготовката

0 SHARES Сподели Твитни

Чорбата е основна намирница на босанската трпеза, особено во постудените денови. Иако многу луѓе внимателно ги избираат зачините и го варат супата долго време за да го добијат најдобриот вкус, постои едноставен трик што може да направи голема разлика.

Додавањето малку лимон при подготовка на супа може значително да го подобри нејзиниот вкус. Не станува збор само за неколку капки сок пред сервирање, туку за додавање мала количина свежо исцеден сок од лимон или дури и тенка парче кора од лимон за време на готвењето.

Лимонот нема да ја направи супата кисела, туку ќе ги нагласи постоечките ароми и ќе ѝ даде свежина. Овој трик особено добро функционира со пилешка, телешка или зеленчукова супа, бидејќи лимонот помага да се „разбуди“ вкусот на супата и зачините.

Важно е да не претерувате – само додадете една до две лажици сок, а доколку е потребно, прилагодете го вкусот подоцна. Лимонот може да се додаде околу десет минути пред крајот на готвењето за да им помогне на состојките убаво да се соединат.

Наместо дополнителна сол или зачини, понекогаш едноставна состојка како лимонот му дава на јадењето побогат вкус.

