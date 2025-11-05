За постелнината да биде уште помека: Додајте ги овие две намирници во машината за перење

0 SHARES Сподели Твитни

Доаѓаат постудени денови кога нема ништо поубаво од гушкање во кревет и завиткување во мека и миризлива постелнина.

За да биде постелнината мека и свежа, особено ако во текот на летото долго стоела во плакарот, може да ви помогне едноставен трик споделен од една мајка на TikTok, а кој го погледнале над 20 илјади луѓе.

Тајната на совршената постелнина е во две состојки кои најверојатно веќе ги имате во вашето домаќинство: сода бикарбона и оцет.

Постелнината треба да се измие во машина за перење со мешање на прашокот за перење со половина шолја сода бикарбона, а наместо омекнувач, во машината истурете половина шолја алкохолен оцет.

Содата бикарбона во оваа комбинација природно ќе ја осветли постелнината и ќе ѝ даде свеж мирис, додека оцетот ќе ја омекне.

