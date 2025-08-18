За претседател на ДКСК се пријавиле тројца економисти, еден криминалист и 9 правници

Тринаесет кандидати се пријавиле на огласот за нов претседател на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), информираат од собраниската прес-служба.

На листата, до која дојде „360 степени“, може да се видат дипломирани правници (и со положен правосуден испит), економисти, криминалисти, пет магистри и еден доктор на науки.

Во продолжение ја објавуваме листата со пријавени кандидати:

Бранко Смилевски од Скопје, дипломиран економист, магистер на науки за антикорупција;

М-р Благица Трошанска од Скопје, дипломиран правник и магистер на политички науки;

Феузи Џафери од село Чајле-Гостивар, дипломиран правник со положен правосуден испит и магистер по дипломатија;

Проф. д-р Кимо Чавдар од Скопје, дипломиран правник со положен правосуден испит и доктор на политички науки;

Владимир Наумоски од Скопје, дипломиран правник со положен правосуден испит, магистер по деловно право;

Весна Доревска од Скопје, дипломиран правник;

Ненад Трифуновски од Тетово, дипломиран правник со положен правосуден испит

Бранко В`чков од Скопје, дипломиран криминалист;

Валентина Тодоровска од Скопје, дипломиран правник со положен правосуден испит;

Антонио Санев од Скопје, дипломиран правник, магистер по меѓународно право;

Зоран Наумов од Кавадарци, дипломиран економист;

Костадин Кус Иванов од Скопје, дипломиран економист;

Адем Чучуљ од Скопје, дипломиран правник.

Собранието на 1 август годинава донесе одлука за објавување јавен оглас за избор на претседател. Постапката со јавниот оглас ќе продолжи по 3 ноември, односно по завршување на локалните избори.

„Со оглед на тоа што постапката е прекината, прекината е и административната селекција. Имињата ќе бидат познати откако ќе заврши процесот на административна селекција на пријавените кандидати. Засега може да го потврдиме само вкупниот број на пријавите“, велат од Собранието.

Огласот за претседател на ДКСК доаѓа откако досегашната прва антикорупционерка Татјана Димитровска поднесе оставка на 25 јули годинава. Оставката следуваше откако Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција (ОЈО ГОКК) поднесе обвинение против неа во рамки на предметот „Адитив“. Обвинета е за две кривични дела – оддавање службена тајна и компјутерски фалсификат.

Преземено од „360степени“