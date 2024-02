ЗА САМО ЧЕТИРИ СЕКУНДИ: Ламборџинито на Трамп продадено на аукција, нема да ви се верува по која цената (ВИДЕО/ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

На неодамнешната рефлективна аукција организирана од аукциската куќа Barrett-Jackson, редок автомобил Ламборџини привлече големо внимание кај колекционерите. Освен со впечатливата боја, овој четири тркала можеше да се пофали и со добро „педигре“, иако негов сопственик беше никој друг туку 45-от претседател на Соединетите Американски Држави (САД) Доналд Трамп.

Lamborghini Diablo VT Roadster, произведен во 1997 година, е еден од вкупно 132 примероци на овој автомобил што „излезе од патеката“ во историјата.

Сепак, тој е единствениот од сите автомобили од таа марка што е во сина боја на Ле Ман („Шерпа“) и единствен со персонализирана ознака „Доналд Трамп 1997 Диабло“

Ordered new in a one-off Blu Le Mans color by former President Donald J. #Trump, this #V12 #Lamborghini #Diablo beauty will be selling with No Reserve on #SuperSaturday at WestWorld of #Scottsdale. Learn More: https://t.co/Fok6pALx8M pic.twitter.com/r1OCsXiCbJ— Barrett-Jackson (@Barrett_Jackson) January 26, 2024

Ова возило на четири тркала беше во сопственост на поранешниот американски претседател Трамп до 2002 година, а поради неговата импресивна историја, лудилото по него на аукцијата ги надмина сите очекувања. Цената од еден милион долари заинтересираните ја ставија на аукција во првата минута и половина, а на крајот отиде во рацете на среќниот купувач за 1.100.000 американски долари.

Дијабло на Трамп до „стотка“ за нешто повеќе од четири секунди

Diablo на Доналд Трамп има навистина впечатливи карактеристики: опремен е со V12 мотор од 5700 кубни метри и 493 коњски сили, кој развива максимална брзина од 202 километри на час. До „стотка“ му требаат само 4,1 секунда. Од моментот на производство, глацијалното Lamborghini поминало само 24.834 километри.

Ова не е прв пат автомобил од оваа марка и година да се продава на аукција.

Минатата година црвена копија со поминати 68.500 километри отиде „под чеканот“ за 291.500 долари, додека на почетокот на јануари две години помладиот Диабло, кој помина 30.000 километри, беше продаден за речиси половина милион долари.



Пронајдете не на следниве мрежи: