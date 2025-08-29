„За чист Чаир“ – Бујар Османи најави ново комунално претпријатие

Кандидатот на Националната алијанса за интеграција за општина Чаир, Бујар Османи, денес го претстави својот концепт за почист Чаир. „Формирање на ново комунално претпријатие ‘За чист Чаир’“, рече Османи, обврзувајќи се на вработување на 120 хигиеничари, со јасен и контролиран систем на работа, се вели во соопштението од ДУИ, кое МИА го пренесува интегрално.

„Валкана општина е огледало на општина што не ги почитува сопствените граѓани. Затоа, денес излегувам со ветување дека од првиот ден ќе формираме посебно претпријатие за чистење на општината, со вработување 120 униформирани хигиеничари, врз основа на јасно дефиниран дневен план, при што Чаир ќе биде поделен на реони и кога луѓето наутро излегуваат од своите домови, првото што ќе го видат ќе бидат токму комуналните работници како го чистат Чаир“, изјави Османи.

Османи беше дециден дека Чаир не смее да остане најзагадената и највалканата општина во Скопје. „Ниту едно дете не треба да игра во паркови преполни со отпадоци, ниту една мајка не треба да го носи своето дете по улици натрупани со ѓубре. Доста беше со импровизации и партиски вработувања“, рече тој на денешната прес-конференција.

Османи се обврза прашањето за чистотата во Чаир да го издигне во општонародно движење.

„Да ги интегрираме граѓаните во тоа движење, ангажирајќи ги училиштата, организациите и месните заедници за да спроведуваат волонтерски акции за чистење. Сакам чистотата во Чаир да стане приоритет веднаш по училиштата, а граѓаните да станат дел од напорот Чаир да се ослободи од етикетата дека е највалкана општина во Скопје, нешто што нè загрижува и нè засрамува сите.“

Хигиената, како што нагласи тој, не е само естетика, таа е прашање на здравје и почит кон граѓаните. „Ветувам: оваа слика ќе се промени“, подвлече Османи, додавајќи дека ќе се воспостави редовна анализа на квалитетот на услугата, заснована на реакциите на граѓаните и континуиран мониторинг на терен.