За што разговарале Меланија и Доналд Трамп во хеликоптерот: Читач на усни открил што зборувале

Читач на усни откри што зборуваат Доналд Трамп и Меланија Трамп откако видеото од нивниот разговор во хеликоптер на враќање кон Белата куќа од сесијата на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк ги освои социјалните мрежи.Видеото стана вирално на социјалните мрежи и привлече споредби со моментот кога Брижит го турна Емануел Макрон во мај. За време на разговорот, Трамп мавта со прст кон Меланија, која ја затресе главата, а експертот за читање усни Џереми Фримен откри што мисли дека било кажано.Џереми посочи дека Трамп зборувал за инцидентот со ескалаторот на Генералното собрание на Обединетите нации оваа недела и дека се чини дека не бил фрустриран од нешто што го направила неговата сопруга.Читач на усни верува дека Меланија рекла дека Трамп „само продолжил да оди“ кога ескалаторoт одеднаш се исклучил додека биле на него.„Беше неверојатно. Како можеш да го направиш тоа?“, верува тој, рекол Трамп.Тој исто така верува дека Меланија му рекла: „Доналд, погледни ме“, пред да излезат од хеликоптерот и да одат по тревникот држејќи се за раце.Ве потсетуваме дека претходно изјави дека тој и Меланија биле жртви на „тројна саботажа“ во Њујорк.„Вистинска срамота се случи вчера во Обединетите нации – не еден, не два, туку три многу злокобни настани“, напиша тој на Truth Social, алудирајќи на расипан телесуфлер, ескалатор и проблем со звукот во аудиториумот, меѓу другото.Тој додаде дека е неверојатно како тој и Меланија не паднале на острите рабови на скалите. Тој повика на отпуштање или апсење на вработените во ОН откако портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, изјави дека ескалаторите биле намерно запрени.

