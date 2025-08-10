За што сонуваат кучињата? Многумина ќе бидат изненадени

0 SHARES Сподели Твитни

Нема ништо поубаво од глетката на куче кое мирно дреме, неговите шепи се тресат како да трча низ ливада, а потоа тивко лае во сон.

Слично на луѓето

Како грижливи сопственици, сакаме да веруваме дека нашите миленици сонуваат за гушкање на каучот, играње во паркот и – секако – за нас. Се испостави дека оваа претпоставка не е далеку од вистината, пишува „Мирор“.

Д-р Диердре Барет, клинички и еволутивен психолог на Медицинскиот факултет Харвард, истражувала за што всушност сонуваат кучињата. Според нејзините наоди, многу е веројатно дека кучињата, исто како и луѓето, повторно ги преживуваат деловите од својот ден во своите соништа – што ги вклучува и нивните омилени луѓе.

„Луѓето сонуваат за работи што ги интересираат во текот на денот – иако соништата се повеќе визуелни и помалку логични. Нема причина да веруваме дека животните се поинакви“, изјави таа за списанието „Пипл“.

Со оглед на силната емоционална врска што кучињата ја имаат со своите сопственици, можно е да го „видат“ вашето лице, да ве помирисаат или да доживеат ситуации во своите соништа што ги прават среќни – или ги вознемируваат.

За што можат да сонуваат кучињата?

Иако не постои начин да се знае со сигурност, д-р Барет шпекулира дека грчењето на шепата значи дека кучето сонува дека трча, а тивкото лаење може да биде „разговор“ со друго куче или личност.

Како и луѓето, кучињата минуваат низ фази на спиење, вклучувајќи ја и REM фазата, во која се случуваат соништата. Кај луѓето, REM започнува околу 90 минути по заспивањето и трае 5-15 минути, додека кај кучињата, циклусот е побрз, но доволно долг за сонување.

Барет им советува на сопствениците да им обезбедат на своите кучиња позитивни дневни искуства и тивко, безбедно место за спиење – сето тоа придонесува за помирни соништа.

Што ако вашето куче има кошмар?

Според Американскиот кинолошки клуб, не е добра идеја да го разбудите вашето куче од сон. Иако може да биде тешко да се гледа како квичи или трепери, будењето може да предизвика конфузија или дури и агресија – особено ако се разбуди исплашен. Исто така, може да биде опасно за децата во близина.

„Најдобро е да почекате вашето куче да се разбуди само, а потоа да го утешите“, велат од клубот.

Пронајдете не на следниве мрежи: