„Звучи познато“: Како американско-израелската војна во Иран личи на руската инвазија на Украина

Променливи цели, нејасни временски рамки и слаб изговор: понекогаш, кампањата на САД и Израел против Иран носи чудни паралели со инвазијата на Владимир Путин во Украина.

Споредбата е далеку од точна. Во 2022 година Путин испрати огромна армија преку границите на Украина во неиспровоцирана инвазија на демократска држава, кампања што брзо резултираше со големи загуби. САД досега во голема мера го ограничија своето учество на воздушни напади против авторитарниот режим на Иран. Сепак, ехото е тешко да се игнорира.Во обете војни, целите на кампањата се формулирани различно во различни моменти, додека правното оправдување, велат научниците, не постои.

Раните изјави на САД ги претставија нападите како одговор на напорите да се спречи Иран да се стекне со нуклеарно оружје. Службениците, исто така, го нагласија деградирањето на ракетните капацитети на Иран и слабеењето на воената инфраструктура што ја поддржува неговата регионална мрежа на посредници. Но, целите сè повеќе стануваат помаксималистички. Доналд Трамп рече дека раководството на Иран треба да биде заменето, отворено покренувајќи ја можноста за промена на режимот, а неодамна повика на „безусловно предавање“ на Техеран.

Во војната на Русија во Украина, Кремљ, исто така, постојано ги менуваше своите наведени цели. Кога Путин ја започна инвазијата во февруари 2022 година, тој рече дека целта е „демилитаризација и денацификација“ на Украина – јазик широко протолкуван како притисок за промена на режимот во Киев. Како што војната се влечеше, Кремљ сè повеќе го претставуваше конфликтот како конфликт за заштита на руските говорници во источна Украина и обезбедување контрола врз териториите, што Москва подоцна реши да ја анектира.

Сличностите се провлекуваат и во реториката. Двете страни ги прикажаа своите постапки како одбранбени, наведувајќи го она што експертите го нарекуваат во најдобар случај сомнителни тврдења – дека дејствувале за да спречат непосредна закана. Минатата недела, американскиот секретар за одбрана, Пит Хегсет, рече дека САД „не ја започнаа оваа војна, но под претседателот Трамп ја завршуваме“. Во текот на својата војна, Путин користеше впечатливо сличен јазик. „Ние не ја започнавме таканаречената војна во Украина“, рече тој во февруари 2022 година. „Се обидуваме да ја завршиме“.

Ниеден од лидерите не очекуваше да биде вовлечен во продолжен конфликт. Путин изгледаше дека верува дека целосната војна во Украина ќе трае само неколку недели и дека би можел да го повтори брзото заземање на Крим во 2014 година. Во меѓувреме, Трамп влезе во конфронтацијата поттикната од очигледниот успех на американската операција претходно оваа година, во која беше заробен претседателот на Венецуела, Николас Мадуро.

Карактеристично е што некои американски претставници и Кремљ избегнуваа да ги опишат своите постапки како воени акти, сугерирајќи дека очекуваат конфликтот да биде краток. Четири години по инвазијата, Путин сè уште го избегнува терминот „војна“, инсистирајќи да ја нарече инвазијата „специјална воена операција“ – јазик наметнат дома преку строги закони за цензура што ги испратија критичарите во затвор.

Некои во Вашингтон, исто така, не сакаа да го користат зборот. На прашањето минатата недела дали акциите на САД претставуваат војна, претседателот на Претставничкиот дом, Мајк Џонсон, одговори: „Мислам дека тоа е ограничена операција“. The New Yorker брзо се пошегува, објавувајќи слика од класичната „Војна и мир“ на Толстој, со „Војна“ заменета со „Ограничена борбена операција“. Во Русија, истите шеги беа направени пред четири години.

А потоа следуваше реакцијата на политичката и медиумската елита. Голем дел од рускиот естаблишмент, првично ужаснат од инвазијата на Украина, на крајот се согласи на војната, тврдејќи дека Путин треба да го заврши она што го започнал. Некои личности во протераното антивоено движење на Русија брзо ги истакнаа паралелите во реакцијата за најновиот конфликт, забележувајќи како американските коментатори кои остро ја критикуваа инвазијата на Русија самите се борат да ја одржат истата јасност кога нивната земја влезе во војна.

„Откако нашите претседатели ќе донесат одлука да влезат во војна, дури и кога не се согласувам со одлуката и процесот – како што е случајот со нашата сегашна војна со Иран – сè уште сакам нашите вооружени сили да победат“, напиша Мајкл Мекфол на X, поранешниот американски амбасадор во Москва под Барак Обама и чест критичар на Трамп. Прашањето сега е дали САД можат да ги избегнат стапиците што ја заробија Русија во Украина – и дали ќе се појават повеќе паралели.

Според медиумските извештаи, Трамп неодамна ја покрена можноста за испраќање елитни трупи во Иран за да ги обезбедат залихите на збогатен ураниум на земјата. Во раните денови од инвазијата на Украина, Русија распореди елитни воздушно-десантни сили за да го заземе клучниот аеродром во близина на Киев, ризична операција што заврши со големи загуби.

Коментирајќи ја кампањата меѓу САД и Израел, Дени Цитринович, нерезидентен член во Атлантскиот совет, во петокот предупреди дека „кога стратешките цели стануваат премногу амбициозни или нереални, дури и успешната воена кампања постепено може да се претвори во војна на исцрпување“.

„За да се избегне таков исход, важно е да се дефинираат јасни, реални цели – такви што можат да се измерат и што обезбедуваат јасна точка во која кампањата може да заврши“, додаде тој во објава на X.

Владимир Фролов, пензиониран руски дипломат, одговори суво: „Звучи познато“.