0 SHARES Сподели Твитни

Фото: Shutterstock.com Сервисот кој се користеше за зачувување линкови и статии за подоцнежно читање, познат како Pocket, наскоро ќе биде оневозможен. Овој сервис ќе престане со работа на 8 јули оваа година, а веќе од вчера апликациите и екстензиите во прелистувачите се недостапни. Mozilla, која го купи Pocket во 2017 година, ја сподели оваа вест, предизвикувајќи критики до организацијата која беше позната по својата посветеност кон приватноста на корисниците.

Корисниците имаат рок до 8 октомври оваа година да ги зачуваат своите податоци, по што ќе бидат избришани. Mozilla најави дека оние кои плаќаат за овој сервис ќе добијат поврат на средства што ќе зависи од времето на искористеност.

Оригиналното име на сервисот беше Read It Later, кое ја отсликуваше неговата намена. Во 2012 година бевме сведоци на ребрендирање во Pocket, а Mozilla го придоби во 2017 година. Првично, Read It Later започна да функционира во 2007 година. Mozilla се обиде да го прошири основном капацитетот на сервисот, што предизвика дел од реакциите. Pocket се трансформираше во платформа за откривање и препорачување на статии врз основа на зачуваните содржини на корисникот, користејќи и податоци од историјата на сурфање во Firefox.

The post Згаснување на Pocket: Mozilla донесе одлука appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: